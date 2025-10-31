Sorin Grindeanu a spus că, în opinia lui, Ilie Bolojan duce economia României într-o direcție greșită. El a afirmat că majorarea taxelor și creșterea TVA pun o povară tot mai mare pe români și că este nevoie de măsuri rapide pentru a redresa economia.

Grindeanu a explicat că toate aceste lucruri sunt discutate și în interiorul coaliției, dar nu întotdeauna sunt ascultați. El a adăugat că, deși unele măsuri nu le-au plăcut — cum a fost cea legată de CASS —, partidul a mers mai departe, pentru că face parte dintr-un guvern de coaliție. A mai spus că PSD a propus inițiative în Senat pentru a corecta problemele legate de CASS, în special pentru mame și foști deținuți politici.

Potrivit lui, atunci când se vorbește despre economie, trebuie privită în ansamblu, și că, în acest moment, guvernul merge pe o cale greșită și ar trebui să-și schimbe abordarea. El a menționat că PSD a venit cu un pachet de măsuri pentru susținerea creșterii economice.

„Să știți că toate aceste lucruri le spunem în interiorul coaliției, dar nu tot timpul suntem auziți. Chiar dacă unele măsuri nu ne-au plăcut, cum au fost cele cu CASS, pe care le-am criticat, am mers mai departe. Suntem parte a unui guvern de coaliție, am făcut inițiative în Senat, care să repare CASS la mame, la deținuți politici. Cele care țin de politici, de economie, înseamnă mai mult. Când vorbești de economie, vorbești în ansamblu. Aici suntem pe calea greșită, guvernul trebuie să schimbe abordarea. Noi am venit cu un pachet de măsuri pentru creșterea economică”, spune Grindeanu.

Biroul Permanent al Camerei Deputaților s-a reunit, joi, pentru a aproba cererea făcută de grupul PSD, care vrea ca Bolojan să participe, luni, la o dezbatere politică organizată în cadrul „Orei prim-ministrului”.

Grindeanu a spus că nu este normal ca populația să afle din presa străină despre o decizie care afectează direct securitatea națională, în timp ce Guvernul și Ministerul de Externe nu spun nimic. Grindeanu a menționat că doar Ministerul Apărării a oferit câteva explicații, dar acestea nu au clarificat situația și nu au dat încredere că România este bine protejată.

Tot el a adăugat că decizia Pentagonului de a retrage trupele americane a fost contestată chiar în Congresul SUA, ceea ce face cu atât mai important ca Guvernul României să explice clar ce urmează. Grindeanu a mai spus că autoritățile române au datoria să informeze populația despre ce se întâmplă, ce garanții de securitate are țara și care sunt pașii următori.

„Este inacceptabil ca populația să afle din presa internațională despre o decizie care afectează direct securitatea națională, în timp ce Guvernul României și Ministerul Afacerilor Externe nu comunică nimic. Este obligația autorităților române să explice ce se întâmplă, ce garanții avem și ce etape urmează. Singura sa preocupare publică, în aceste zile, a fost desemnarea pentru funcția de vicepremier a unei persoane care, chiar dacă are rezultate în societatea civilă, adâncește îndoiala în relația cu Partenerul Strategic. În acest context, solicit de urgență o informare oficială în Parlament din partea prim-ministrului, ministrului Afacerilor Externe și ministrului Apărării, care trebuie să prezinte inclusiv un plan concret de asigurare a capacităților de descurajare și apărare pe Flancul Estic. Securitatea României și a românilor nu poate fi tratată superficial și cu amatorism politic”, a declarat Grindeanu.

PSD a cerut ca Bolojan să participe pe 3 noiembrie 2025 la ședința Camerei Deputaților, unde va avea loc o dezbatere despre retragerea trupelor americane din România și despre lipsa de reacție a Guvernului în această situație, precum și despre consecințele asupra angajamentelor strategice și de securitate ale țării.

PSD îi solicită lui Bolojan să prezinte în Parlament: evaluarea Guvernului privind efectele acestei decizii asupra siguranței României și a regiunii, măsurile luate pentru a menține colaborarea din Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii și modul în care Guvernul a colaborat cu Ministerul Apărării și Ministerul de Externe.

Sorin Grindeanu a spus, cu o zi în urmă, că Bolojan trebuie să vină în Parlament și să le explice românilor poziția Guvernului în legătură cu retragerea unei părți a trupelor americane din România.

Grindeanu a spus că, deși Bolojan conduce un guvern format din patru partide politice, el are datoria să arate respect față de Parlament, ceea ce înseamnă respect față de cetățeni. Potrivit lui, scopul acestei chemări este ca premierul să informeze Parlamentul și populația despre situația actuală și despre măsurile pe care Guvernul intenționează să le ia în perioada următoare.

El a respins zvonurile despre tensiuni între partidele politice din coaliția de guvernare și a criticat lipsa de acțiune a Guvernului. Grindeanu a spus că discuțiile despre posibile schimbări în majoritatea parlamentară sunt doar o încercare de a distrage atenția de la faptul că, în multe domenii, Guvernul nu face nimic.

El a dat ca exemplu legea pensiilor magistraților, despre care a afirmat că nu s-a lucrat deloc în ultimele zece zile, deși România are termen până pe 28 noiembrie pentru a adopta o nouă lege. În caz contrar, țara riscă să piardă sute de milioane de euro din fonduri europene. Conform lui, după decizia CCR, Guvernul nu a făcut niciun pas pentru a rezolva problema, iar PSD a încercat să deblocheze situația pentru a nu pierde cele 230 de milioane de euro de la UE.

Cu o zi în urmă, Bolojan a spus, la Antena 1, că încă nu a decis dacă va merge la „Ora Prim-ministrului”.

Surse politice citate de MEDIAFAX au dezvăluit, însă, că Bolojan ar intenționa să refuze invitația Camerei Deputaților, lucru care ar putea crește tensiunile din coaliția de guvernare.