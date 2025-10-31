Weekendul fuziunii este dedicat exclusiv operațiunilor tehnice. În acest timp, datele tuturor conturilor și produselor bancare sunt transferate din sistemele First Bank către cele ale Intesa Sanpaolo Bank România.

În practică, înseamnă că accesul clienților la platformele digitale și la unele servicii bancare ar putea fi restricționat. Nu este vorba de o blocare totală, dar activitatea bancară va funcționa, cel mai probabil, în regim redus.

Concret, cardurile de debit emise anterior pot fi folosite pentru plăți și retrageri, însă exclusiv din soldul existent la finalul zilei de 30 octombrie 2025. Nu se pot primi sume noi în conturi, pentru că noile IBAN-uri vor deveni active abia din 3 noiembrie.

Tranzacțiile mari sau plățile online pot fi respinse, iar banca recomandă efectuarea din timp a tuturor operațiunilor importante.

Serviciile de Internet și Mobile Banking vor fi complet suspendate pe durata migrației.

Clienții nu vor putea verifica soldurile, nu vor putea efectua plăți online și nici accesa istoricul tranzacțiilor. Platformele digitale vor fi repornite automat odată cu activarea noilor conturi, pe 3 noiembrie 2025.

Transferurile către conturile First Bank vor fi respinse în perioada de migrare. De aceea, banca a recomandat clienților să-și actualizeze din timp datele de plată și să comunice angajatorilor noile conturi IBAN Intesa Sanpaolo Bank România.

Instrucțiunile de Direct Debit și plățile programate cu scadență după 30 octombrie nu vor fi procesate.

Cardurile de credit și conturile aferente acestora vor fi activate abia după finalizarea migrației.

În aceste zile, clienții nu pot face plăți pe credit și nici rambursări automate. Toate operațiunile se reiau normal începând cu 3 noiembrie, odată cu activarea completă a sistemelor Intesa.

Banca a sfătuit clienții să-și efectueze plățile importante, facturile sau retragerile necesare înainte de 30 octombrie. În perioada de migrare, fondurile rămân sigure, însă accesul la acestea este parțial.

Scopul restricțiilor este asigurarea integrității datelor, prevenirea erorilor și garantarea faptului că toate conturile, soldurile și tranzacțiile sunt corect transferate în noul sistem.

Luni, 3 noiembrie 2025, toate conturile First Bank vor deveni integral operaționale sub brandul Intesa Sanpaolo Bank România. Clienții vor putea folosi noile carduri, vor avea acces la Internet și Mobile Banking și își vor putea gestiona fără restricții fondurile, depozitele și creditele.