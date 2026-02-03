Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat marți că intenționează să ceară Guvernului să revină asupra modificărilor recente privind taxele locale și să acorde o atenție specială persoanelor cu dizabilități, pe care le consideră vulnerabile.

Liderul UDMR a subliniat că problema are o dimensiune morală și a precizat că trebuie să fie înțeleasă astfel atât de Ministerul Finanțelor, cât și de premier.

Potrivit lui Hunor, dacă statul nu dovedește că guvernează în interesul cetățenilor, susținerea politică pentru guvernare va scădea, iar guvernarea împotriva societății devine imposibilă.

Kelemen Hunor a explicat că presiunea fiscală resimțită de cetățeni este uriașă, iar puterea de cumpărare a scăzut semnificativ.

El a afirmat că Guvernul nu a realizat un studiu de impact corespunzător sau că evaluările nu au fost corecte, ceea ce este evident mai ales în cazul taxelor locale la început de an.

Liderul UDMR a menționat că această presiune afectează mai ales persoanele vulnerabile, inclusiv pe cei cu venituri mici și pe persoanele cu dizabilități. În aceste condiții, Hunor a arătat că guvernarea trebuie să fie orientată spre oameni și că există soluții care pot fi aplicate imediat.

El a precizat că UDMR va solicita ca autoritățile locale să aibă posibilitatea să acorde reduceri de 50% din taxa pentru mașini, între limitele minime și maxime prevăzute de lege, similar cu măsurile aplicate recent locuitorilor din Delta Dunării și din Apuseni.

Această inițiativă, potrivit lui Hunor, ar ajuta persoanele vulnerabile și ar asigura că taxele nu devin o povară excesivă, în special pentru cei cu dizabilități.

„Presiunea asupra cetăţenilor e uriaşă, puterea de cumpărare a scăzut şi Guvernul nu a făcut un studiu de impact sau evaluările nu au fost foarte corecte, mai ales, acum vedem, la începutul anului, cu taxele locale. Şi este o presiune care apasă pe fiecare cetăţean, mai ales pe cei vulnerabili, persoanele cu dizabilităţi, oameni cu venituri mici şi dacă tu nu guvernezi pentru oameni, atunci nu mai are rost guvernarea. Şi aici, şi eu sunt de acord că trebuie să se găsească o soluţie şi vom cere Guvernului să revină asupra taxelor locale, aşa cum a făcut şi săptămâna trecută cu locuitorii din Delta Dunării şi din Apuseni, până la aprobarea bugetelor locale, care se va întâmpla undeva în martie, autorităţile locale, primarii să aibă posibilitatea de a da reduceri de 50% din taxa pentru maşini, între limita minimă şi limita maximă, bineînţeles cum este stabilit în lege, fiindcă este o posibilitate de a ajuta persoanele vulnerabile, şi la persoanele cu dizabilităţi trebuie să ne întoarcem”, a afirmat Kelemen Hunor, într-o declarație oferită Antena 3.

Președintele UDMR a subliniat că revenirea asupra unor decizii fiscale nu reprezintă un semn de slăbiciune, ci unul de maturitate și înțelepciune.

Kelemen Hunor a explicat că, atunci când efectele deciziilor guvernamentale devin evidente și au consecințe negative asupra cetățenilor, corectarea lor demonstrează responsabilitate și capacitate de adaptare.

„Nu e o chestiune de slăbiciune, că cineva a zis că nu poate Guvernul să dea înapoi, că e un semn de slăbiciune. Nu. Este un semn de înţelepciune, de maturitate. Când vezi ce consecinţe sunt, ce efecte sunt, după deciziile luate, să te întorci şi să corectezi acele decizii, eu cred că este un semn de maturitate”, a spus președintele UDMR.

Kelemen Hunor a insistat că situația persoanelor cu dizabilități nu este o chestiune politică sau economică, ci una morală. „Asta trebuie să înţeleagă şi cei de la Finanţe şi premierul”, a adăugat el.

În contextul discuțiilor legate de pensii și sprijin financiar, liderul UDMR a menționat că există și alte propuneri în cadrul PSD, dar a preferat să nu se pronunțe înainte de a vedea detaliile. El a explicat că în trecut au fost acordate plăți one-off pentru pensionari cu venituri mici și că este necesar ca Guvernul să asigure compensații pentru cei afectați de inflație, stabilind praguri clare pentru ajutor.

„La PSD sunt şi alte propuneri, nu vreau să mă pronunţ, fiindcă încă nu am văzut propunerile. Discuţiile au fost deja pentru pensionari, în 2025, cu o plată, cum am făcut şi în 2025, one-off, de două ori, sau o singură dată, depinde, dar important este să dăm din bugetul ţării pentru acele persoane care au pensiile foarte mici, până la 3.000 lei, 3.500, trebuie stabilit, pragul, o compensare, un ajutor. Un ajutor, fiindcă am avut, totuşi, o inflaţie de 10% aproape, care nu a fost compensate”, a adăugat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a subliniat că această abordare este una responsabilă și că guvernarea trebuie să fie pentru oameni, nu pentru a răspunde disputelor politice.

El a avertizat că, dacă statul nu demonstrează că acționează în interesul cetățenilor, sprijinul politic pentru guvern va dispărea, iar guvernarea împotriva societății devine imposibilă.