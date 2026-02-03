Primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila, a anunțat marți inițierea unei petiții publice, după ce Ministerul Finanțelor a transmis, prin Prefectura Harghita, că autoritățile locale nu au cadrul legal necesar pentru a diminua, în cursul anului, anumite impozite stabilite anterior.

Potrivit edilului, răspunsul oficial confirmă lipsa de autonomie a primăriilor în acest domeniu și accentuează dificultățile cu care se confruntă cetățenii.

„Scrisoarea este foarte clară: autoritățile locale nu au dreptul. Acest răspuns însă nu rezolvă problema oamenilor. De aceea, începând cu ziua de astăzi (marți – n. red.), vom cere, printr-o petiție publică începută de către autoritatea locală Miercurea-Ciuc, prin Primărie, (…) în care să ne exprimăm punctul de vedere, ca premierul Bolojan, până la adoptarea bugetului național, să vină cu o modificare legislativă în care să permită autorităților publice locale să poată să modifice, în sensul de a diminua anumiți coeficienți care dau calculul impozitelor locale pentru a înlesni povara pe care cetățenii o au în perioada aceasta foarte complicată. Fără o modificare legislativă, cum spune și acest document (n. red. – răspunsul Ministerului Finanțelor), nu avem nicio șansă. Atunci, da, prin ordonanță de urgență, pe anumite spețe, dorim o decizie fermă care să ne permită să acționăm”, a declarat primarul, în cadrul unei întâlniri cu presa.

Pe lângă modificarea regulilor privind impozitele locale, petiția vizează și revenirea asupra deciziei de eliminare a facilităților fiscale acordate persoanelor cu dizabilități.

„Totodată, dorim ca Premierul Bolojan, prin ordonanță de urgență, să intervină și să elimine acea restricție și acea eliminare a facilității către persoanele cu handicap. Este o parte a societății foarte afectată și fără răspunsuri ferme, fără un răspuns care să ne permită nouă, autorităților locale, o marjă de acțiune, nu putem veni în ajutorul acestor oameni”, a subliniat Korodi Attila.

Documentul poate fi semnat atât online, cât și fizic, în instituțiile administrației publice locale și în alte puncte care urmează să fie comunicate de primărie. În descrierea petiției este menționată solicitarea adresată premierului Ilie Bolojan.

„Lucrul acesta este foarte important pentru că oamenii au spus foarte clar: au nevoie de soluții și da, premierul Blojan trebuie să vină cu soluții pentru că soluția este la nivelul deciziilor guvernamentale. Așa că, începând de astăzi (marți – n.red.), luând în considerare poziția foarte fermă a Ministerului Finanțelor, cerem o acțiune din partea premierului în care să putem să ajutăm oamenii”, a mai spus edilul.

În paralel cu lansarea petiției, administrația locală a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Consiliu Local care prevede acordarea unor compensații financiare, în urma anchetelor sociale, pentru persoanele cu handicap sau pentru cei care le îngrijesc.

Primarul a subliniat însă că această variantă nu reprezintă o soluție de fond.

„Noi avem la ora actuală dreptul, prin legea socială să venim cu compensația, dar nu aceasta este soluția. Pentru că, aici este și o problemă morală: pe compensație sigur nu vom putea ajuta familiile care au venituri medii sau mari, dar și care au costuri totuși foarte mari cu tratamentul persoanelor cu dizabilități, cu costurile în plus față de un om normal de a trăi traiul de zi de zi. De aceea, corecția justă este să se revină la metodologia veche”, a afirmat Korodi Attila.

Întrebat dacă se simte abandonat de conducerea centrală a UDMR, în contextul protestelor din localitățile cu populație majoritar maghiară, primarul a evitat un răspuns direct, exprimându-și însă speranța că petiția lansată de Primăria Miercurea-Ciuc va sprijini demersurile Uniunii la nivel guvernamental.

Marți urmează să aibă loc o ședință de îndată a Consiliului Local, în cadrul căreia consilierii vor fi informați oficial cu privire la răspunsul Ministerului Finanțelor și la decizia administrației locale de a continua demersurile prin petiție.

Potrivit autorităților, aproximativ 2.000 de persoane au participat sâmbătă la un protest împotriva creșterii taxelor și impozitelor locale în Miercurea-Ciuc, iar un protest similar a avut loc duminică în municipiul Odorheiu Secuiesc.