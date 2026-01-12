AUR a transmis luni că aleşii săi din Consiliul General al Municipiului Bucureşti au depus plângere prealabilă şi cerere de suspendare în contencios administrativ împotriva Hotărârii CGMB prin care au fost crescute taxele locale. Obiectivul demersului este, potrivit formaţiunii, oprirea aplicării unei decizii „care loveşte direct în bucureşteni şi în autonomia administraţiei locale”.

Partidul precizează că a fost singurul grup politic din CGMB care a votat împotriva Hotărârii CGMB nr. 514/23.12.2025, susţinând că proiectul ar fi fost adoptat „pe repede înainte, fără transparenţă reală şi cu efecte fiscale împovărătoare pentru oameni”.

În documentele depuse la Primărie şi instanţă, consilierii generali AUR reclamă atât modalitatea de adoptare a actului, cât şi impactul acestuia. Ei susţin că hotărârea ar impune „o împovărare fiscală accelerată”, cu un risc ridicat de prejudicii greu de reparat.

Totodată, formaţiunea afirmă că administraţia locală ar fi ajuns „să funcţioneze ca simplu executor al unei decizii guvernamentale”, invocând presiunea sancţiunilor financiare asupra municipalităţii.

În plângerea prealabilă, consilierii afirmă că: „Hotărârea atacată reprezintă în esenţă o simplă transcriere a dispoziţiilor adoptate prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 78/2025, respectiv reflectă transpunerea unei voinţe discreţionare a Guvernului, în dauna oricărei voinţe a administraţiei publice locale”.

AUR acuză şi absenţa consultării publice, considerând că prevederile legale au fost eludate. „În situaţia de faţă (…) autoritatea administraţiei publice nu a publicat niciun anunţ referitor la acest proiect de act normativ, încălcând astfel art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică”, susţin consilierii generali în documentele depuse.

În plus, convocarea „de îndată” a şedinţei de vot ar fi împiedicat dezbaterea proiectului şi formularea de amendamente. În cererea de suspendare se precizează: „Realizarea acestei convocări „de îndată” a vizat în realitate încălcarea dreptului fundamental al consilierilor generali de a studia actul administrativ propus spre adoptare şi a aduce amendamente”. Tot acolo se mai menţionează: „Consilierii locali/generali nu pot fi reduşi la un rol decorativ, de simpli „spectatori” ai validării poziţiilor autorităţilor executive”.

Formaţiunea atrage atenţia asupra implicaţiilor asupra proprietăţii şi bugetelor familiei, invocând posibilitatea unor majorări substanţiale ale taxelor din 2026.

În cererea de suspendare, AUR notează: „De vreme ce, în fiecare an se achită o taxă pe proprietate, iar din 2026, o taxă poate fi majorată chiar şi 500%, înseamnă că, de facto, proprietarul pierde o fracţiune considerabilă din atributele dreptului său de proprietate (…) la extremă putând să fie adevărată şi afirmaţia că, din proprietar, contribuabilul devine un chiriaş la stat”.

Formaţiunea a depus cerere de suspendare a executării hotărârii la Tribunalul Bucureşti, invocând existenţa unui caz bine justificat şi a unei „pagube iminente”.

„Prin menţinerea efectelor actului administrativ este vătămat un drept fundamental al cetăţenilor – dreptul de proprietate (…) vătămare de natură a cauza şi un prejudiciu material semnificativ”, se arată în documentul depus. Tot acolo se mai menţionează: „Acestea sunt consecinţe economice greu sau imposibil de reparat ulterior anulării actului”.

La final, partidul transmite că va folosi toate căile legale pentru a combate creşterea taxelor şi ceea ce numeşte „abuzuri fiscale”.

În plângerea prealabilă se notează: „Pentru toate aceste motive, se impune revocarea imediată a Hotărârii CGMB nr. 514/23.12.2025”, iar în cererea de suspendare se concluzionează: „Pentru toate aceste motive, se impune suspendarea executării actului administrativ până la pronunţarea instanţei de fond.”, mai transmite formaţiunea în comunicat.