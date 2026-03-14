Magistrații de la Tribunalul Constanța au stabilit data la care ar putea fi analizată anularea hotărârii adoptate la finalul anului 2025 de Consiliul Local Constanța, referitoare la compensarea taxei de 200 de lei. Este vorba despre acțiunea deschisă în contenciosul administrativ și fiscal de prefectul județului Constanța, care solicită anularea acestei hotărâri. Demersul prefectului a fost declanșat după ce secretarul general al municipiului Constanța a refuzat să contrasemneze actul pentru legalitate, apreciind că nu erau întrunite condițiile legale necesare adoptării hotărârii Consiliului Local.

Dosarul intentat de prefect, care vizează taxa de 200 de lei deja achitată de constănțeni și pentru care se decisese compensarea, a parcurs recent procedura prealabilă. Acesta a fost repartizat aleatoriu unui complet de judecată din cadrul Secției de Contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Constanța, iar instanța a stabilit data primei înfățișări. Procedura va permite examinarea legalității hotărârii Consiliului Local și a argumentelor prefectului privind anularea acesteia.

Potrivit surselor oficiale consultate de „Ziarul Amprenta”, procesul referitor la taxa de 200 de lei, în contextul compensării sumelor deja achitate, va începe la data de 7 mai 2026. Acțiunea a fost inițiată de prefectul județului Constanța împotriva Consiliului Local Constanța și vizează anularea hotărârii HCL 435/2025, prin care s-a aprobat compensarea taxei plătite de constănțeni.

La acest proces, pe lângă cererea de intervenție depusă de la început de consilierul local independent Felicia Ovanesian, și-au exprimat intenția de a interveni cei cinci avocați din Baroul Constanța care au obținut anterior anularea HCL prin care taxa de 200 de lei fusese introdusă. Aceștia sunt Cristina Laura Andrei, Mirela Doicescu, Silvia Andronache, Eduard Niță și Emil Mihail Tatu.

Dosarul, cu indicativul 507/118/2026, a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Constanța, la Secția de Contencios administrativ și fiscal, pe 30 ianuarie 2026. Obiectul său îl constituie o acțiune de tutelă administrativă formulată de prefect pentru anularea actului administrativ emis de Consiliul Local. Indiferent de decizia pe care o vor lua judecătorii Tribunalului Constanța, hotărârea poate fi contestată prin recurs de către părțile nemulțumite.

În cazul formulării recursului, dosarul va fi înaintat Curții de Apel Constanța, instanța de control judiciar, care va pronunța decizia finală și definitivă în acest proces.

La data de 30 ianuarie 2026, reprezentanții Prefecturii Constanța au anunțat că Instituția Prefectului – Județul Constanța a introdus o acțiune în contencios administrativ împotriva Hotărârii de Consiliu Local nr. 435 din 12 decembrie 2025, prin care se aprobase compensarea, în anul fiscal 2026, a taxei de 200 de lei pentru utilizarea domeniului public sau privat al Municipiului Constanța. Această taxă fusese încasată anterior pe baza Hotărârii Consiliului Local nr. 412/2024, care fusese anulată prin hotărâre judecătorească definitivă, inclusiv cu accesoriile și cheltuielile de executare, iar acțiunea prefectului vizează și procedura de compensare adoptată.

Instituția Prefectului a precizat că, înainte de sesizarea instanței, a transmis secretarului general al Municipiului Constanța o notificare prin care solicita reanalizarea actului administrativ de către Consiliul Local. Deoarece hotărârea nu a fost reanalizată, prefectul a depus cererea de chemare în judecată la Tribunalul Constanța – Secția Contencios Administrativ și Fiscal, în contradictoriu cu Consiliul Local al Municipiului Constanța.

Totodată, prefectul județului a contestat și hotărârea Consiliului Local Constanța prin care taxa de 200 de lei a fost reintrodusă în 2026, aplicându-se acum inclusiv persoanelor juridice. În paralel, taxa de 200 de lei rămâne suspendată ca urmare a hotărârii Tribunalului Constanța din 6 februarie 2026, în dosarul intentat de cei cinci avocați care obținuseră anularea acesteia în 2025.

