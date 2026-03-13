Taxa diferă semnificativ de la un oraș la altul. De exemplu, în Iași, prețurile pornesc de la aproximativ 300 de lei la Maternitatea Elena Doamna și pot ajunge până la 500 de lei la Maternitatea Cuza Vodă. În București, persoanele născute la Spitalul Filantropia trebuie să plătească aproximativ 300 de lei pentru a afla ora exactă a nașterii.

Există însă și orașe unde costurile sunt mai mici. În Buzău, taxa percepută pentru această informație este de aproximativ 100 de lei, iar în Suceava prețul ajunge la doar 10 lei.

În același timp, sunt și localități unde ora nașterii poate fi aflată gratuit. Printre acestea se numără Baia Mare și Timișoara, unde maternitățile nu percep taxe pentru furnizarea acestei informații din arhivă.

Reprezentanții unităților medicale care percep taxe explică faptul că angajații din arhive trebuie uneori să caute documentele timp de mai multe zile pentru a identifica ora exactă a nașterii. Din acest motiv, serviciul este tarifat, iar persoanele interesate trebuie să plătească suma stabilită de fiecare maternitate în parte.

În astrologie, ora exactă a nașterii este considerată esențială deoarece determină modul în care era poziționat cerul în momentul în care s-a născut o persoană. Pe baza acestei informații se calculează ascendentul și se realizează harta natală, o reprezentare astrologică a poziției Soarelui, Lunii și planetelor la momentul nașterii.

Ascendentul reprezintă semnul zodiacal care se ridica la orizontul estic în clipa în care s-a născut o persoană. În astrologie, acesta ar influența modul în care cineva se prezintă în lume, prima impresie pe care o lasă asupra celorlalți și felul în care reacționează instinctiv în diferite situații. Ascendentul se schimbă aproximativ la fiecare două ore, motiv pentru care ora exactă a nașterii este foarte importantă. Două persoane născute în aceeași zi pot avea aceeași zodie, dar ascendente diferite dacă s-au născut la ore diferite.

Tot pe baza orei de naștere este realizată și harta natală, o diagramă folosită de astrologi pentru a interpreta diferite aspecte ale vieții unei persoane. Aceasta arată poziția planetelor și a celor douăsprezece case astrologice, care sunt asociate cu domenii precum relațiile, cariera sau familia. Ora exactă influențează modul în care sunt poziționate aceste case și, implicit, interpretările astrologice.

Diferențele de timp pot schimba semnificativ rezultatul calculelor astrologice. Chiar și o variație de 30 sau 60 de minute poate modifica ascendentul sau poziția planetelor în casele astrologice, ceea ce ar duce la interpretări diferite ale hărții natale. Din acest motiv, multe persoane încearcă să afle ora exactă la care s-au născut, mai ales atunci când doresc să își calculeze ascendentul sau să obțină o interpretare astrologică mai detaliată.