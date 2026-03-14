Atelierele de artă și magazinele cu obiecte decorative aduc în atenția pasionaților o gamă variată de goblenuri, portrete și bibelouri, cu prețuri adaptate diferitelor bugete.

Pentru iubitorii de goblenuri cusute manual, colecția cuprinde modele mari, ce ajung la 800 de lei, modele medii la 500 de lei și modele mici între 100 și 300 de lei.

Pentru cei care preferă să își confecționeze singuri creațiile, kiturile cu diagramă sunt disponibile între 100 și 400 de lei.

Goblenurile decorate cu mărgele sau diamante vin în diverse dimensiuni și stiluri: micile costă 80 de lei, cele medii 140 de lei, iar modelele mari cu diamante ajung la 200 de lei. Pentru efectul de mozaic 3D, prețurile variază între 150 și 600 de lei, oferind o notă spectaculoasă oricărei camere.

În materie de portrete, oferta este la fel de diversificată. Un tablou mic poate fi achiziționat pentru 80 de lei, unul mediu pentru 125 de lei, iar un tablou mare ajunge la 390 de lei.

Cei care doresc portrete personalizate pe pânză vor găsi opțiuni între 290 și 390 de lei, în timp ce un desen sau portret realizat în creion poate costa 350 de lei.

Bibelourile completează această ofertă, aducând farmecul obiectelor decorative de colecție în casele iubitorilor de antichități.

Bibelourile second‑hand mici se găsesc între 25 și 60 de lei, în timp ce cele mari pot ajunge la 600 de lei.

Colecțiile de porțelan sunt variate: bibelouri românești vechi sau comuniste între 25 și 70 de lei, cele germane între 75 și 100 de lei, iar cele italiene costă 200 de lei. Modelele Bohemia sunt disponibile între 99 și 120 de lei, în timp ce un bibelou din porțelan sovietic poate fi achiziționat pentru 80 de lei.

Pentru colecționarii pasionați, bibelourile „de colecție” sau rare pot ajunge la prețul de 1000 de lei, reprezentând adevărate bijuterii ale trecutului.