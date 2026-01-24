Majorarea impozitelor pentru anul 2026, inclusiv a taxelor locale aferente, este prezentată de Primăria Municipiului Câmpina ca fiind o consecință directă a modificărilor legislative adoptate la nivel central. Autoritatea locală subliniază că aceste impozite nu sunt rezultatul unei hotărâri politice locale, ci al unor obligații legale clare, stabilite prin acte normative inițiate de Guvern și aprobate la nivel național.

Într-o comunicare publică adresată cetățenilor, Primăria Câmpina a insistat asupra faptului că administrația locală nu a avut libertatea de a ajusta sau negocia noile valori ale impozitelor. Potrivit municipalității, cadrul legislativ a fost modificat astfel încât autoritățile locale să fie obligate să adopte noile hotărâri într-un termen strict, fără posibilitatea unor alternative.

„Prin O.U.G. nr. 78 din 17 decembrie 2025, care a modificat Legea nr. 239/2025 și Codul fiscal (Legea nr. 227/2015), autoritățile locale au fost obligate să adopte hotărârile privind impozitele și taxele locale pentru anul 2026 până la finalul anului 2025. Actul normativ nu a lăsat nicio marjă de interpretare sau alternativă legală. Majorarea impozitelor și taxelor locale NU A FOST DECISĂ LA NIVEL LOCAL, ci este stabilită prin lege, la inițiativa Guvernului, cu aplicabilitate la nivel național”, a transmis conducerea Primăriei Câmpina.

Reprezentanții instituției precizează că neadoptarea acestor hotărâri ar fi atras sancțiuni severe, care ar fi afectat direct funcționarea municipiului. Potrivit legii, întârzierea sau refuzul aplicării noilor impozite ar fi dus la sistarea cotelor defalcate din impozitul pe venit, resurse esențiale pentru bugetul local și pentru asigurarea serviciilor publice de bază, scriu cei de la Observatorul Prahovean.

Pe lângă majorarea impozitelor, modificările legislative adoptate la nivel central au dus și la eliminarea unor facilități fiscale care fuseseră aplicate în Câmpina până la finalul anului 2025. Administrația locală susține că aceste măsuri nu au fost rezultatul unei decizii locale, ci al schimbării cadrului legal, care nu mai permite acordarea anumitor reduceri.

Potrivit Primăriei, au fost eliminate facilități fiscale pe care municipalitatea le-a susținut și le-a aplicat în anii anteriori, inclusiv pentru categorii considerate vulnerabile. Printre acestea se numără scutirile și reducerile acordate persoanelor cu handicap, dar și facilitățile pentru autovehiculele hibride, precum și alte reduceri prevăzute de legislația anterioară.

„Tot prin modificări legislative de la nivel central au fost eliminate o serie de facilități fiscale pe care Primăria Municipiului Câmpina le-a susținut și aplicat până în anul 2025, precum: facilități pentru persoanele cu handicap;

facilități pentru autovehiculele hibride;

alte reduceri prevăzute de legislația anterioară”, au precizat reprezentanții Primăriei Câmpina.

În acest context restrictiv, autoritățile locale afirmă că singura măsură permisă de legislația actuală și păstrată de Consiliul Local este bonificația pentru plata anticipată a impozitelor. Aceasta poate ajunge până la 10% și este acordată contribuabililor care își achită obligațiile fiscale până la data de 31 martie 2026, fiind nivelul maxim prevăzut de lege.

Pentru a ilustra modul în care noile impozite au fost stabilite, Primăria Câmpina a prezentat exemple concrete privind impozitul pe clădiri rezidențiale și impozitul pe autovehicule. Administrația locală subliniază că în aceste calcule nu a fost adăugat niciun procent suplimentar la nivel local, toate valorile fiind rezultatul direct al prevederilor legale.

În cazul impozitului pe clădiri rezidențiale deținute de persoane fizice, creșterea rezultă din două elemente principale: majorarea cu aproximativ 80% a valorii impozabile pe metru pătrat, impusă prin lege, și eliminarea reducerilor acordate anterior în funcție de vechimea clădirii.

Un exemplu oferit de municipalitate vizează un apartament cu două camere, cu o suprafață utilă de 45,80 metri pătrați, situat în zona C, într-un bloc construit în anul 1992. Pentru această locuință, impozitul a fost de 145 de lei în anul 2025, urmând să ajungă la 302 lei în anul 2026.

„Calculul este stabilit de lege: 45,80 mp × 1,4 coeficient de transformare × 2,2 coeficient de corecție × 2.677 (norma stabilită prin Legea nr. 239/2025) × 0,08% (cota minimă legală). Cota de impozitare a fost menținută la nivelul minim permis de lege (0,08%), identic cu anul precedent”, au explicat reprezentanții Primăriei Câmpina.

Și în cazul impozitului pe autovehicule, autoritățile locale afirmă că majorările sunt cele prevăzute strict de lege. De exemplu, pentru un autoturism cu capacitatea cilindrică de 1.390 cmc și normă de poluare Euro 3, impozitul crește de la 85 de lei în 2025 la 137 de lei în 2026.

„Impozitul pe autovehicule Exemplu:

Autoturism 1.390 cmc, normă Euro 3: Impozit 2025: 85 lei

Impozit 2026: 137 lei Creșterea este cea stabilită prin lege, în funcție de capacitatea cilindrică și norma de poluare, fără nicio majorare locală. Se vede clar că Primăria Municipiului Câmpina a respectat strict legea”, a trasnmis conducerea Primăriei Câmpina.

Potrivit Primăriei, această creștere este stabilită exclusiv în funcție de capacitatea cilindrică și norma de poluare, fără nicio intervenție locală asupra nivelului de taxare.