Liderul liberal Rob Jetten, președintele partidului de centru pro-european D66, a declarat că noul executiv olandez își propune să traseze un nou curs pentru țară, axat pe investiții pe termen lung și consolidarea capacităților strategice. Declarația vine în contextul formării unui guvern minoritar, o soluție rar întâlnită în Olanda, rezultat al unui acord politic încheiat în această săptămână, potrivit Reuters.

Noua coaliție este formată din D66, creștin-democrații conservatori și partidul de dreapta VVD. Aceasta va deține doar 66 din cele 150 de mandate din camera inferioară a parlamentului, ceea ce obligă executivul să caute sprijin punctual din partea opoziției pentru adoptarea principalelor proiecte legislative.

Partidele din coaliția guvernamentală au anunțat că intenționează să introducă o suprataxă aplicată impozitelor pe venit și pe profit, măsură care ar urma să genereze aproximativ 5 miliarde de euro anual. Fondurile vor fi direcționate către creșterea cheltuielilor pentru apărare, în contextul angajamentelor asumate de statele membre NATO.

Potrivit planului prezentat, Olanda urmărește să majoreze bugetul apărării la 2,8% din PIB până în 2030 și la 3,5% până în 2035, față de aproximativ 2% în prezent. La maturitate, creșterea cheltuielilor pentru apărare ar urma să ajungă la circa 19 miliarde de euro pe an.

Executivul a precizat că această finanțare va fi completată prin reduceri semnificative în alte domenii bugetare, inclusiv sănătatea și protecția socială. Reprezentanții coaliției au descris noua suprataxă drept o „taxă pe libertate”, menită să susțină securitatea națională într-un context internațional tot mai tensionat.

În acordul de coaliție prezentat la câteva luni după alegerile parlamentare din octombrie, noul guvern a anunțat și intenția de a investi în construirea de noi locuințe. În paralel, executivul vizează reducerea deficitului bugetar la aproximativ 2% din PIB, într-un efort de menținere a stabilității fiscale.

Rob Jetten, în vârstă de 38 de ani, va deveni cel mai tânăr prim-ministru din istoria Țările de Jos. Liderul D66 a subliniat că direcția aleasă presupune decizii dificile, dar necesare pentru poziționarea țării pe termen lung, într-un climat geopolitic și economic marcat de incertitudini.