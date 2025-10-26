Din cuprinsul articolului Ilie Bolojan dă asigurări că taxele și TVA-ul nu vor crește în 2026

Premierul Ilie Bolojan a explicat duminică că Guvernul nu va mări TVA-ul sau alte taxe anul viitor, dar a spus că e nevoie în continuare de reducerea cheltuielilor. El a precizat că pentru a menține echilibrul bugetar trebuie să scadă cheltuielile și să planifice mai bine investițiile, pentru că în trecut s-au semnat prea multe contracte de investiții.

Ca exemplu, a menționat situația din Transporturi, unde au fost 5,5 miliarde de euro bani europeni disponibili, dar s-au semnat contracte de aproape 4 ori mai mari. Dacă cheltuielile nu se reduc și deficitul nu rămâne sub control, țara riscă să intre în incapacitate de plată, iar singura alternativă ar fi să crească veniturile.

Bolojan a subliniat că reforma administrației publice, atât centrale cât și locale, este necesară. Reducerea de personal este obligatorie, altfel dobânzile și cheltuielile fixe vor crea probleme indiferent cine va fi la guvernare. El a spus că e important să ducă lucrurile până la capăt, pentru a nu strica ce s-a realizat până acum.

Premierul a mai explicat că este conștient de importanța rezolvării problemelor reale, nu doar a măsurilor simbolice, cum ar fi desființarea posturilor vacante. El a adăugat că, cât timp este premier, va lua măsurile necesare pentru România, iar în noiembrie trebuie să fie rezolvate și problemele legate de pensiile magistraților.