Ilie Bolojan dă asigurări că taxele și TVA-ul nu vor crește în 2026
Premierul Ilie Bolojan a explicat duminică că Guvernul nu va mări TVA-ul sau alte taxe anul viitor, dar a spus că e nevoie în continuare de reducerea cheltuielilor. El a precizat că pentru a menține echilibrul bugetar trebuie să scadă cheltuielile și să planifice mai bine investițiile, pentru că în trecut s-au semnat prea multe contracte de investiții.
Ca exemplu, a menționat situația din Transporturi, unde au fost 5,5 miliarde de euro bani europeni disponibili, dar s-au semnat contracte de aproape 4 ori mai mari. Dacă cheltuielile nu se reduc și deficitul nu rămâne sub control, țara riscă să intre în incapacitate de plată, iar singura alternativă ar fi să crească veniturile.
Bolojan a subliniat că reforma administrației publice, atât centrale cât și locale, este necesară. Reducerea de personal este obligatorie, altfel dobânzile și cheltuielile fixe vor crea probleme indiferent cine va fi la guvernare. El a spus că e important să ducă lucrurile până la capăt, pentru a nu strica ce s-a realizat până acum.
Premierul a mai explicat că este conștient de importanța rezolvării problemelor reale, nu doar a măsurilor simbolice, cum ar fi desființarea posturilor vacante. El a adăugat că, cât timp este premier, va lua măsurile necesare pentru România, iar în noiembrie trebuie să fie rezolvate și problemele legate de pensiile magistraților.
„Taxa pe valoare adăugată nu va crește și nici alte taxe, subliniez asta, și eu sunt un om corect față de români. Dar, pentru asta trebuie să ne menținem echilibrele bugetare. Asta înseamnă că e nevoie să facem în continuare reduceri de cheltuieli.
Având un deficit de 30 de miliarde în fiecare an, nu pot să rezolv doar din creșteri de venituri sau doar din scădere de cheltuieli. Trebuie lucrat combinat. Dacă am stabilit creșterile de venituri, trebuie să scădem cheltuielile și să ne eșalonăm investițiile, pentru că am supracontractat investițiile.
Am avut 5,5 miliarde de euro bani europeni și am semnat contracte pe PNRR de 19,5 miliarde. Adică înmulțit aproape cu 4. Dacă nu facem aceste lucruri, dacă nu scazi cheltuielile și deficitul nu se menține într-o limită normală, dacă nu vrei să intri într-o zonă de incapacitate de plată, valabilă oriunde și pentru orice țară, atunci trebuie să-ți crești veniturile. Aici nu e loc de întors.
De aceea eu am insistat în permanență că reforma administrației publice locale, făcută în același timp cu reforma administrației centrale, că ne place sau nu, reducerea de personal atât în administrația locală, cât și în cea centrală, este o necesitate. Altfel, aceste dobânzi, aceste datorii, aceste cheltuieli fixe vin peste noi și, indiferent cine va fi în guvernare, o să ajungă din nou într-o situație incomodă. Și ar fi păcat pentru ceea ce am făcut până acum să nu ducem lucrurile până la capăt”, a conchis premierul, duminică seară, la Digi24.