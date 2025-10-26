Premierul Ilie Bolojan a explicat duminică seara, la Digi24, că pentru ca bugetul pe 2026 să fie solid și să permită respectarea angajamentelor față de parteneri și cetățeni, este esențial ca legislația aferentă, inclusiv reformele în administrația locală și centrală, să fie pregătită și adoptată la timp. Orice întârziere în acest proces ar putea compromite întregul an bugetar.

„Pentru ca acest buget să stea pe bază solidă anul viitor, pentru a ne respecta angajamentele pe care le avem față de partenerii noștri, dar și față de cetățenii noștri – pentru că dacă nu le respectăm față de parteneri, nu le putem respecta nici față de cetățeni – înseamnă că trebuie să pregătim legislația care trebuie adoptată înainte. Orice fel de tergiversări legate de adoptarea legislației, de exemplu, privind reforma în administrația locală și cea centrală, ne duc într-o zonă în care nu le putem adopta înainte de aprobarea bugetului. Și, practic, dacă nu facem acest lucru, anul bugetar 2026 va fi un an compromis”, a explicat premierul duminică seara, la Digi24.

Bolojan a atras atenția că, în absența unor măsuri corecte, impozitele plătite de cetățeni ar putea fi folosite pentru susținerea unor posturi excedentare în administrație, în loc să fie investite în beneficiul comunităților.

„Se vede din toate calculele că în multe locuri la primării din România sunt în plus. Noi, la nivel central, în loc să folosim creditele pe care le luăm în numele României, în investiții, în cofinanțarea acestora, le folosim pentru plata unui aparat care în multe locuri este excedentar sau care și-a conservat diferite forme de salarizare”, a mai spus Bolojan.

Premierul a subliniat că își asumă responsabilitatea de a informa corect cetățenii și de a gestiona situația împreună cu coaliția care îl susține, evitând să amplifice tensiunile și explicând constant contextul deciziilor sale.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că adoptarea rapidă a legislației este esențială pentru aprobarea la timp a bugetului României și pentru respectarea angajamentelor față de cetățeni și parteneri.

„Să punem în practică această legislație înainte de buget și voi face tot ceea ce este posibil, să-mi fac datoria de premier pentru țara noastră, explicând o dată în coaliție, de două ori, în așa fel încât să-i convin pe colegii noștri că dacă facem ședințe de partid, e bine să le facem și să vedem. Bun. Nu avem bani, da? Să propui tot felul de soluții, cum repartizezi banii pe care nu-i ai, pe care îi împrumuți cu dobânzi enorme care ne duc în situații dificile, asta știe să facă toată lumea. Dar cum faci economii, să știți că nu e mare entuziasm”, a afirmat Bolojan. „Am discutat, de exemplu, de mai multe ori, că ne trebuie bani pentru a finanța proiectele din administrația locală (…) Hai să vedem ce economii putem face și eu sunt de acord ca toate economiile pe care le facem. Pentru că și eu vreau să susținem investițiile. Credeți că a venit cineva să-ți spună cum se fac economiile? Deci lucrurile astea nu se fac foarte comod și dacă cineva are soluții foarte bune, să vină să le anunțe și dacă sunt fezabile, poate să-și asume orice fel de poziție”, a mai declarat el.

Premierul a explicat că măsurile adoptate, denumite pachetul 1 și pachetul 2, au fost esențiale pentru gestionarea situației, subliniind că nu există alternative și că, deși implementarea lor poate fi incomodă pentru partide, acestea erau necesare pentru binele țării și au fost generate tot de coaliție într-o formă sau alta.