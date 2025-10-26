Bolojan a explicat că nu a stat ilegal în fosta vilă a lui Băsescu, subliniind că, în calitate de prim-ministru, are dreptul la o locuință de serviciu. Premierul a precizat că a locuit acolo temporar din motive de securitate, la parter cu geamul spre exterior, și că i s-a cerut să se mute. A adăugat că a respectat opțiunea fostului președinte privind alegerea unei alte locuințe și că nu a intrat niciodată pe geam în imobil.

„Nu am stat ilegal. Când ești pe această funcție, ai dreptul la o locuință pe care ți-o oferă statul. Nu ca să huzurești acolo. Eu doar dorm. Dacă e o simplă garsonieră, dorm în ea. De dimineață, până seara, și colegii sunt martori, eu sunt în Guvern. Asta este viața mea. Dar mi s-a spus că din considerente de securitate, stăteam într-o locație la parter și geamul era în spațiul public și au spus că trebuie să mă mute într-o casă care este disponibilă. Am fost mutat acolo. Între timp, am aflat că în acea casă locuise președintele Băsescu care își recâștigase drepturile de președinte”, a spus Bolojan, cu referire la SPP, serviciul secret care asigură paza demnitarilor.

Premierul a menționat că a considerat firesc și de bun-simț ca, înainte de a lua o decizie privind locuința, să îl consulte pe fostul președinte Băsescu cu privire la dorința sa de a reveni, după ce și-a recăpătat drepturile pierdute în 2022, anul în care fusese declarat colaborator al fostei Securități.

„Am crezut că poate dorește să se mute acolo și eu mă mutam în altă parte. Dânsul a optat pentru o altă locație și atunci am rămas acolo și practic acum s-a închis acest lucru”, a completat șeful Guvernului. „Subliniez, premierul României are dreptul la o locuință, nu am cheltuit niciun ban care nu era cheltuit, nu am intrat pe geam în această casă, a fost o chestiune publică, a fost totul în bună regulă”, a conchis Bolojan.

Traian Băsescu a confirmat că a discutat direct cu premierul Ilie Bolojan pe tema locuinței din Gogol 2, imobil rezervat foștilor șefi de stat. El a precizat că nu a dorit să locuiască într-o vilă de protocol și că a preferat un apartament simplu.

Potrivit declarației sale, a cerut ca adresa să nu fie făcută publică, invocând experiențele din trecut și faptul că, în prezent, este pensionar și nu mai ocupă nicio funcție publică.

„Da, am avut o discuție telefonică, ocazie cu care l-am informat că refuz orice vilă. Am solicitat un apartament nemobilat într-un bloc. Cu ocazia discuției, având în vedere experiențele anterioare și faptul că sunt un pensionar care nu mai îndeplinește nicio funcție publică, am cerut secretizarea adresei”, a declarat fostul președinte pentru stiripesurse.ro.

Premierul Ilie Bolojan s-a mutat în vila din strada Gogol nr. 2 la sfârșitul lunii iunie 2025, deși potrivit unui document al RA-APPS transmis pe 1 iulie același an, imobilul este destinat exclusiv foștilor președinți ai României, conform Hotărârii de Guvern nr. 60/2015.

RA-APPS a precizat în acel document că vila, cu o suprafață de aproape 388 de metri pătrați și o curte de peste 1.100 de metri pătrați, poate fi atribuită altor beneficiari doar după modificarea actului normativ care îi reglementează regimul juridic.

Modificarea a fost făcută abia pe 23 octombrie 2025, printr-o hotărâre de guvern secretizată, care a schimbat statutul locuinței pentru a-l aduce pe premier „în legalitate”.

Până la adoptarea hotărârii, vila din Gogol 2 și-a păstrat destinația exclusivă de reședință pentru foștii șefi de stat.

După decizia definitivă a Înaltei Curți privind colaborarea lui Traian Băsescu cu fosta Securitate, RA-APPS a inițiat procedura de eliberare a locuinței, dar regimul juridic al acesteia a rămas neschimbat.

Astfel, premierul Ilie Bolojan a locuit în imobil timp de aproape patru luni fără bază legală. Singurul document oficial public până în prezent este adresa RA-APPS din 1 iulie, care confirmă că imobilul avea regim de reședință pentru foștii președinți și nu putea fi atribuit altor persoane fără modificarea legislației.