Taxe și impozite, doar pe internet. Interacţiunea cu firmele, exclusiv online la Constanţa, din 2026
Începând cu 1 ianuarie 2026, Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa va trece integral la comunicarea digitală cu persoanele juridice, care vor putea interacţiona cu instituţia doar prin platforma eTax SPIT.
Măsura face parte dintr-un proces amplu de modernizare administrativă şi are ca obiectiv simplificarea relaţiei dintre contribuabili şi autoritatea fiscală locală, reducerea birocraţiei şi creşterea eficienţei serviciilor publice.
Platforma eTax SPIT, disponibilă atât în varianta desktop, cât şi prin aplicaţia mobilă eTax Mobile SPIT, permite firmelor să acceseze într-un singur loc toate operaţiunile fiscale importante.
Prin intermediul acesteia, contribuabilii pot efectua plăţi online securizate pentru impozite, taxe şi amenzi, pot depune declaraţii fiscale, pot obţine certificate de atestare fiscală şi pot primi direct actele administrative emise de instituţie.
SPIT subliniază că instrumentul digital a fost conceput pentru a oferi un flux rapid, intuitiv şi sigur, fiind construit conform celor mai înalte standarde de securitate cibernetică şi protecţie a datelor personale, inclusiv normelor GDPR.
Accesarea platformei se poate realiza non-stop, de oriunde, fie prin site-ul etax.spit-ct.ro, fie prin aplicaţia mobilă disponibilă în App Store şi Google Play.
Pentru persoanele juridice care nu dispun încă de un cont, instituţia recomandă obţinerea datelor de logare prin completarea cererii online sau direct de la oricare dintre ghişeele SPIT.
Prin această tranziţie completă către mediul digital, SPIT Constanţa îşi reafirmă angajamentul de a moderniza serviciile fiscale locale şi de a crea un cadru administrativ mai eficient, mai transparent şi mai accesibil mediului de afaceri. Autoritatea consideră că digitalizarea integrală reprezintă un pas esenţial pentru adaptarea administraţiei la nevoile actuale ale contribuabililor.
Iată comunicatul integral al Serviciului Public de Impozite şi Taxe Constanţa
Începând cu 01.01.2026, interacţiunea cu persoanele juridice – exclusiv online
Într-un efort susţinut de digitalizare completă a serviciilor publice şi de simplificare a relaţiei dintre contribuabili şi administraţia fiscală, Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa informează contribuabilii, persoane juridice că, începând cu data de 01.01.2026, interacţiunea acestora cu instituţia se va realiza exclusiv online, prin intermediul platformei online de impozite şi taxe eTax SPIT.
Dezvoltată cu scopul de a eficientiza serviciile publice oferite şi de a răspunde cu celeritate tuturor solicitărilor, platforma eTax SPIT oferă o alternativă practică, sigură, eficientă şi simplă pentru efectuarea tuturor operaţiunilor fiscale:
- efectuarea de plăţi online securizate pentru impozite/taxe/amenzi;
- depunerea declaraţiilor fiscale;
- obţinerea certificatelor de atestare fiscală;
- precum şi comunicarea actelor administrative fiscale şi a altor acte emise de către instituţie, cu respectarea tuturor prevederilor legale.
Disponibilă atât în varianta desktop, pe site-ul instituţiei, https://etax.spit-ct.ro, cât şi în varianta eTax Mobile SPIT pe dispozitivele mobile, prin descărcarea aplicaţiei, din AppStore sau Google PlayStore, platforma poate fi accesată de oriunde, în orice moment.
Aplicaţia este compatibilă cu toate browserele moderne, fiind dezvoltată în conformitate cu cele mai înalte standarde de securitate cibernetică şi protecţia datelor personale (GDPR).
Contribuabilii persoane juridice, care nu deţin cont online, sunt îndemnaţi să îşi obţină datele de logare (nume utilizator şi parola), prin completarea unei cereri online, accesând linkul https://etax.spit-ct.ro#tabCerereDeInscriere sau pe loc, de la orice ghişeu al instituţiei.
Prin acest demers, Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa îşi reafirmă angajamentul pentru modernizarea şi digitalizarea serviciilor publice fiscale cu scopul eficientizării relaţiei dintre autoritate şi cetăţean.
