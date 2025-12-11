Începând cu 1 ianuarie 2026, Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa va trece integral la comunicarea digitală cu persoanele juridice, care vor putea interacţiona cu instituţia doar prin platforma eTax SPIT.

Măsura face parte dintr-un proces amplu de modernizare administrativă şi are ca obiectiv simplificarea relaţiei dintre contribuabili şi autoritatea fiscală locală, reducerea birocraţiei şi creşterea eficienţei serviciilor publice.

Platforma eTax SPIT, disponibilă atât în varianta desktop, cât şi prin aplicaţia mobilă eTax Mobile SPIT, permite firmelor să acceseze într-un singur loc toate operaţiunile fiscale importante.

Prin intermediul acesteia, contribuabilii pot efectua plăţi online securizate pentru impozite, taxe şi amenzi, pot depune declaraţii fiscale, pot obţine certificate de atestare fiscală şi pot primi direct actele administrative emise de instituţie.

SPIT subliniază că instrumentul digital a fost conceput pentru a oferi un flux rapid, intuitiv şi sigur, fiind construit conform celor mai înalte standarde de securitate cibernetică şi protecţie a datelor personale, inclusiv normelor GDPR.

Accesarea platformei se poate realiza non-stop, de oriunde, fie prin site-ul etax.spit-ct.ro, fie prin aplicaţia mobilă disponibilă în App Store şi Google Play.

Pentru persoanele juridice care nu dispun încă de un cont, instituţia recomandă obţinerea datelor de logare prin completarea cererii online sau direct de la oricare dintre ghişeele SPIT.

Prin această tranziţie completă către mediul digital, SPIT Constanţa îşi reafirmă angajamentul de a moderniza serviciile fiscale locale şi de a crea un cadru administrativ mai eficient, mai transparent şi mai accesibil mediului de afaceri. Autoritatea consideră că digitalizarea integrală reprezintă un pas esenţial pentru adaptarea administraţiei la nevoile actuale ale contribuabililor.