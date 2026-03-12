Taxa pe lux s-a triplat. Taxa pe lux a fost inițial introdusă în 2024, ca parte a unor măsuri care au inclus și creșteri de impozite sau eliminarea unor facilități fiscale pentru anumite categorii de contribuabili. Scopul a fost acela de a crește impozitarea persoanelor cu averi mai mari. În 2024, din această taxă, bugetul a încasat 11,24 milioane lei.

În 2025, prin Legea nr. 239, cota de impozitare a fost majorată de la 0,3% la 0,9%. Aceasta se aplică:

Clădirilor rezidențiale deținute de persoane fizice, asupra diferenței dintre valoarea impozabilă comunicată de organul fiscal local și plafonul de 2.500.000 lei;

Autoturismelor deținute de persoane fizice și juridice, asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei.

Persoanele fizice care, la 31 decembrie a anului fiscal anterior, dețin sau dețin în coproprietate clădiri rezidențiale a căror valoare impozabilă depășește 2,5 milioane lei. Persoanele fizice și juridice care dețin autoturisme înmatriculate/înregistrate în România, a căror valoare de achiziție individuală depășește 375.000 lei.

Impozitul se datorează pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul fiscal în care are loc predarea-primirea autoturismului. Pentru autoturismele achiziționate anterior, impozitul se calculează pentru fracțiunea de ani rămasă până la împlinirea perioadei de 5 ani.

Începând cu 1 ianuarie 2026, cota impozitului special pe clădirile și autoturismele de mare valoare s-a triplat. Această majorare este prevăzută în Legea nr. 239/2025 (art. XII pct. 51, art. XIII) și se aplică suplimentar impozitelor locale pe clădiri și vehicule.

Clădirile rezidențiale deținute de persoane fizice, cu valoarea impozabilă peste 2,5 milioane lei. Autoturismele deținute de persoane fizice și juridice, cu valoarea de achiziție peste 375.000 lei.

Cota de impozitare se triplează de la 0,3% la 0,9%. Calculul impozitului se face astfel: Clădiri rezidențiale: 0,9% aplicat asupra diferenței dintre valoarea impozabilă comunicată de organul fiscal local și plafonul de 2,5 milioane lei. Autoturisme: 0,9% aplicat asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei.

Formularul 216, destinat special pentru taxa pe lux, se depune anual la organul fiscal central unde persoana fizică sau juridică este înregistrată ca plătitor de impozite, în format electronic. Corecturile se pot face prin depunerea unei declarații rectificative.

Persoanele fizice care dețineau la 31 decembrie a anului fiscal anterior clădiri cu valoarea impozabilă peste 2,5 milioane lei trebuie să depună formularul și să plătească impozitul până la 30 septembrie a anului fiscal curent (pentru cota de 0,9%, termenul este 30 septembrie 2026).

Persoanele fizice și juridice care dețin autoturisme înmatriculate/înregistrate în România, cu valoarea de achiziție peste 375.000 lei, trebuie să depună formularul și să plătească impozitul până la 31 decembrie a anului fiscal curent (pentru cota de 0,9%, termenul este 31 decembrie 2026).

Pentru anul 2025, taxa pe lux se aplică la cota de 0,3%. Noua cotă de 0,9% intră în vigoare din 2026.