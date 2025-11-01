În prezent, însă, regulile s-au schimbat semnificativ, iar gratuitatea este limitată la anumite intervale orare și zone. Taxa, în valoare de 540 de lei pe an, a fost gândită ca o alternativă mai accesibilă față de abonamentele lunare de 60 de lei, care însumau 720 de lei anual.

Scopul era ca posesorii de autoturisme înmatriculate în Sectorul 4, fără loc de parcare de reședință, să poată folosi parcările publice și alte spații unde staționarea nu este interzisă. Prin plata acestei sume, șoferii urmau să beneficieze de libertatea de a parca oriunde în sector, în toate parcările administrate de primărie.

„Posesorii de autoturisme înmatriculate în Sectorul 4, care nu dețin în momentul de față un loc de parcare, ar putea avea posibilitatea accesării parcajelor publice ori a spațiilor similare acestora, în care staționarea vehiculelor nu este restricționată. Pentru această facilitate, deținătorii mașinilor vor putea achita o taxă anuală redusă la 540 de lei, față de 720 de lei cât plăteau până acum în fiecare an în baza abonamentelor lunare în valoare de 60 de lei. (…) Conform noului regulament, ca urmare a achitării sumei de 540 de lei anual, posesorilor autovehiculelor le-ar reveni de plată o sumă lunară de 45 de lei, cu posibilitatea de a-și parca autoturismul oriunde în sector, în toate parcările publice sau în spații similare acestora, în care staționarea mașinilor nu este interzisă”, informa instituția.

După un an de aplicare, situația s-a schimbat. În 2025, șoferii care plătesc taxa specială nu mai beneficiază de gratuitate completă. Aceasta este acum valabilă doar în anumite zone și intervale de timp. Astfel, în parcările din zona roșie, marcate corespunzător pe asfalt, parcarea gratuită este permisă doar noaptea, între orele 20:00 și 08:00. În schimb, în zona verde, mașinile pot fi parcate gratuit pe tot parcursul zilei.

În restul situațiilor, șoferii trebuie să achite tariful standard. În zona galbenă, taxa este de 4 lei pe oră, valabilă 24 de ore din 24, fără nicio excepție. Același tarif se aplică și în zona roșie, în intervalul 08:00-20:00, perioadă în care nu mai există nicio facilitate pentru cei care au plătit taxa anuală de 540 de lei.

Primăria Sectorului 4 a anunțat, de asemenea, că taxa specială de dezvoltare poate fi plătită și de persoanele care au autoturisme înmatriculate în alte sectoare ale Capitalei sau chiar în alte localități, oferindu-le acestora aceleași condiții de utilizare a parcărilor publice.