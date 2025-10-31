Consiliul General al Municipiului București a aprobat hotărârea prin care Primăria Sectorului 1 primește mandatul de a colabora cu instituțiile centrale și regionale pentru realizarea lucrărilor de extindere a Magistralei M4. Decizia reprezintă un pas esențial pentru demararea unei investiții majore de infrastructură, care ar urma să conecteze Bucureștiul cu localitatea Mogoșoaia.

„Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 1 al Municipiului București cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Societatea de Transport cu Metroul București «Metrorex» S.A. și Consiliul Județean Ilfov, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind extinderea Magistralei M4 de metrou: Tronsonul Străulești – Mogoșoaia”, se precizează în hotărârea aprobată joi.

Proiectul va fi derulat în comun de cele patru instituții, cu implicarea directă a Primăriei Sectorului 1 în etapa de implementare și monitorizare.

Potrivit documentației tehnice, costul total estimat pentru cei 2 kilometri de linie nouă și două stații este de 170 de milioane de euro, ceea ce înseamnă o valoare de 85 de milioane de euro pentru fiecare kilometru construit.

Pe lângă proiectul de prelungire a liniei de metrou spre Mogoșoaia, autoritățile lucrează și la extinderea Magistralei 4 către sud, până la Gara Progresul. Proiectul este considerat unul dintre cele mai importante demersuri de infrastructură urbană din București și are rolul de a conecta zone dens populate, dar insuficient deservite de transportul subteran.

Contractul pentru această investiție are o valoare de peste 215 milioane de lei, cu TVA inclus, și o durată estimată de peste 10 ani, conform datelor oficiale. Finanțarea este asigurată prin Programul Operațional Transport 2021–2027, care sprijină proiectele majore de mobilitate urbană la nivel național.

Inițiativa este realizată în parteneriat între Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Metrorex, Consiliul Județean Ilfov, Primăria Sectorului 4 și Primăria Sectorului 5, într-o asociere menită să asigure coordonarea unitară a lucrărilor și a etapelor de implementare.

Potrivit documentului de proiect, extinderea va fi împărțită în două tronsoane distincte: Lotul 1 – Gara de Nord – Eroii Revoluției 2 și Lotul 2 – Eroii Revoluției 2 – Gara Progresul.

Proiectul sudic al Magistralei 4 urmărește nu doar extinderea rețelei existente, ci și crearea unui coridor strategic care să conecteze nordul și sudul orașului, reducând dependența de transportul rutier. Prin această legătură, se estimează că numărul pasagerilor care vor utiliza metroul va crește considerabil, iar fluxurile de trafic de la suprafață vor fi descongestionate.

La sfârșitul lunii aprilie, Guvernul a aprobat achiziționarea a 12 trenuri noi de metrou, un proiect în valoare de peste un miliard de lei, inclusiv TVA. Garniturile urmează să fie introduse pe Magistrala 4, pe segmentul existent între Gara de Nord și Străulești, înlocuind trenurile mai vechi aflate în circulație.

Noile rame vor contribui la creșterea confortului și la reducerea consumului energetic, pregătind infrastructura pentru momentul în care întreaga magistrală va fi complet operațională, de la Mogoșoaia până la Gara Progresul.

Tronsonul Străulești–Mogoșoaia este considerat o investiție strategică pentru rețeaua de transport a Bucureștiului. În ultimii ani, nordul Capitalei și localitățile din jur, inclusiv Mogoșoaia, au cunoscut o dezvoltare accelerată, ceea ce a dus la creșterea traficului și la supraîncărcarea rețelei rutiere.

Autoritățile subliniază că lipsa unei conexiuni de metrou în această zonă menține dependența locuitorilor de autoturismele personale.

„Absența unei extinderi a infrastructurii de metrou limitează accesibilitatea la transportul public modern şi eficient, menținând presiunea asupra rețelei rutiere și afectând calitatea vieții comunităților locale.”, se menționează în proiectul de hotărâre aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1.

Extinderea M4 ar urma să aducă beneficii directe în reducerea congestionării traficului de pe DN1A și a emisiilor de poluanți, oferind în același timp o alternativă viabilă de transport pentru locuitorii din nordul metropolitan. Proiectul este, de asemenea, considerat o componentă esențială în integrarea transportului public urban și regional, prin corelarea sistemului de metrou cu rețeaua de trenuri metropolitane aflate în planificare.