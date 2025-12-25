Măsura, propusă de primarul Vergil Chițac (PNL), va rămâne în vigoare și în 2026, deși taxa similară a fost anulată definitiv de Curtea de Apel Constanța în noiembrie 2025, pe motiv de nelegalitate. La ședință, edilul a explicat rațiunea noii introduceri.

„O mașină care staționează pe carosabil uzează atât trotuarul, cât și carosabilul și pentru lucrul acesta trebuie să plătim. Asta înseamnă pentru noi contraprestație”, a afirmat Vergil Chițac.

Consilierii locali din partide precum USR și AUR s-au opus proiectului, argumentând că taxa reprezintă o discriminare și că nu există o contraprestație clară pentru contribuabili.

Liderul grupului USR a declarat: „Pentru noi există în continuare motive de nelegalitate și vom vota împotriva proiectului de taxe și impozite în totalitate”, iar consilierul independent Felicia Ovanesian a completat că „se menține atât discriminarea, cât și lipsa contraprestației”.

Proiectul de hotărâre include prevederea că taxa de 200 de lei pe vehicul se aplică indiferent dacă persoanele sunt fizice sau juridice și îi vizează pe cei care nu dețin abonament de parcare sau loc plătit, potrivit Info Sud-Est. Această abordare extinsă a fost adoptată după modificarea cadrului normativ local și a votului din Consiliul Local Constanța.

Introducerea taxei a provocat și alte inițiative legislative locale. În decembrie 2025, consilierii USR au depus un proiect de compensare a taxei de 200 de lei, considerată „ilegală” după decizia instanței, însă acesta a intrat pe ordinea de zi într-o ședință extraordinară din 12 decembrie fără rezultat final.

În același proiect de taxe și impozite pentru 2026, Consiliul Local a adoptat și alte modificări fiscale, inclusiv majorarea impozitului pe clădiri pentru persoane fizice și introducerea unei taxe de 500 de lei pe an pentru apartamentele închiriate în scop turistic în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță.

Decizia de readoptare a taxei de 200 de lei survine după ce măsura similară introdusă anterior a fost anulată atât de Tribunalul Constanța, cât și de Curtea de Apel, pe fondul contestațiilor formulate de avocați și cetățeni, care argumentau discriminarea proprietarilor fără locuri de parcare sau abonamente plătite.

Criticii deciziei avertizează că această taxă va rămâne o sursă de tensiune între administrația locală și șoferii constănțeni, în timp ce susținătorii săi invocă necesitatea unei contribuții pentru întreținerea spațiilor publice folosite de autovehicule.