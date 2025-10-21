Tanczos Barna a afirmat că fără reducerea cheltuielilor de funcționare ale statului și fără reforme care să eficientizeze aceste costuri, niciun efort de creștere a veniturilor nu va rezolva problemele financiare.

El a subliniat că România are cheltuieli lunare prea mari, în special în domeniul asistenței sociale, din cauza lipsei unor reforme reale, ceea ce conduce la datorii și limitează investițiile.

”Atâta timp cât cheltuielile de funcţionare ale statului român nu scad şi nu sunt reforme care să reducă aceste cheltuieli, poate să vină orice consilier şi orice ministru, la ministrul Finanţelor, cu pixul, cu calculatorul, cu ce vrea şi poate să facă veniturile şi din pix şi din calculator, nu rezolvă nicio problemă. Avem, din păcate, lunar, cheltuieli de funcţionare prea mari. Cheltuieli cu asistenţă socială prea mari, pentru că nu am făcut o reformă adevărată din acest punct de vedere şi nu construim o societate care să se bazeze pe muncă, şi atunci avem consecinţele, avem împrumuturi mari, avem cheltuieli de funcţionare mari şi încercăm din nou să ne închidem pe investiţii. Total greşit”, a declarat Tanczos Barna.

El a explicat că, pentru a achita aceste cheltuieli, ar fi necesar ca domnul Cseke să oprească anumite programe, ceea ce ar provoca reacții negative din partea constructorilor și companiilor care depind de comenzile statului.

”Ca să le plătim, ar trebui să oprească domnul Cseke programele. Şi dacă îi întrebaţi astăzi pe constructori, pe companiile care au angajat şi care se bazează pe aceste comenzi din partea statului, o să aveţi un feedback absolut negativ”, a precizat el.

Vicepremierul UDMR a declarat că, deși fiecare domeniu – învățământ, asistență socială, calea ferată, administrație, justiție, forțe de ordine și armată – are argumente pentru a evita reformele, guvernul trebuie să depășească aceste rețineri, să ia decizii și să construiască un stat mai eficient, care să ofere servicii mai bune la costuri reduse.