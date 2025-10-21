Consiliul Superior al Magistraturii a transmis că, în urma hotărârii Curții Constituționale referitoare la reforma pensiilor magistraților, orice inițiativă a legiuitorului sau a executivului care afectează autoritatea judiciară trebuie să fie precedată de consultări reale cu aceasta. Din păcate, aceste cerințe fundamentale au fost trecute cu vederea de către actorii politici.

Într-un comunicat oficial, Consiliul Superior al Magistraturii a făcut cunoscut faptul că a luat notă de hotărârea Curții Constituționale a României, adoptată luni, prin care întreaga Lege privind modificarea și completarea unor acte normative legate de pensiile de serviciu a fost declarată neconstituțională.

”Decizia instanţei de contencios constituţional, care a sancţionat lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii, reafirmă rolul acestuia de garant al independenţei justiţiei în arhitectura constituţională şi impune un dialog interinstituţional real şi onest între puterile statutului, care să dea efect principiului cooperării loiale între acestea. În aplicarea acestui principiu, orice demers al puterii legislative şi al celei executive, care vizează autoritatea judecătorească, trebuie realizat cu consultarea efectivă a acesteia, astfel încât să fie asigurată respectarea deplină a independenţei justiţiei şi a celorlalte valori constituţionale care asigură premisele pentru realizarea unui act de justiţie în interesul cetăţeanului”, subliniază CSM.

Consiliul Superior al Magistraturii subliniază că, din păcate, cerințele de consultare au fost neglijate de autoritățile politice în procesul de adoptare a legii ulterior declarate neconstituționale, ceea ce a condus, în mod inevitabil, la intervenția Curții Constituționale și la anularea acesteia.

”Consecvent valorilor statului de drept, consacrate atât de Constituţie, cât şi de reglementările internaţionale, Consiliul Superior al Magistraturii îşi manifestă deschiderea pentru dialogul cu celelalte puteri în stat, astfel încât să fie identificate soluţiile potrivite pentru înlăturarea dificultăţilor reale din activitatea autorităţii judecătoreşti, pe care sistemul judiciar le-a semnalat în repetate rânduri”, menţionează instituţia.

Luni, Curtea Constituțională a admis sesizarea privind neconstituționalitatea Legii care modifica și completa anumite acte normative referitoare la pensiile de serviciu, act normativ ce prevedea atât plafonarea pensiilor magistraților, cât și majorarea vârstei lor de pensionare, a transmis instituția.

Luni seară, judecătorii Curții Constituționale au explicat că admiterea integrală a obiecției privind pensiile de serviciu se bazează pe faptul că legea a fost adoptată fără avizul CSM și fără ca Guvernul să respecte întregul termen de 30 de zile necesar obținerii acestuia.

Curtea de Apel Ploiești a făcut cunoscut că retrage protestul inițiat ca reacție la modificările legislative adoptate de Guvern privind condițiile de pensionare ale magistraților.

Începând de miercuri, 22 octombrie, instanța va relua judecarea tuturor cauzelor aflate pe rol, ca urmare a hotărârii Curții Constituționale care a declarat neconstituțională legea privind pensionarea magistraților.

„Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Ploieşti a hotărât, cu unanimitate de voturi, suspendarea măsurilor adoptate prin Hotărârea nr.3 din data de 26.08.2025 a aceleiaşi adunări generale, în sensul că, începând cu data de 22 octombrie 2025, se va proceda la judecarea tuturor cauzelor aflate pe rol”, anunţă, marţi, Curtea de Apel Ploieşti.

La sfârșitul lunii august, judecătorii acestei instanțe au anunțat că vor trata doar cauzele urgente, ca reacție la hotărârea Guvernului de a schimba, prin lege, condițiile de pensionare ale magistraților.

Marți, Adunarea Generală a Judecătorilor de la Curtea de Apel Ploiești a hotărât să înceteze protestul.