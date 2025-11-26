În cadrul discuțiilor privind reforma cumulului pensiei cu salariul, vicepremierul Tanczos Barna a precizat că este necesară o reglementare simplificată și uniformă, care să elimine interpretările diferite între instituții. El a subliniat că preferă un text de lege fără derogări, chiar dacă unele aspecte ar putea fi contestate în etapa ulterioară de analiză juridică.

Vicepremierul a menționat că specialiștii în domeniul juridic din coaliție au atras atenția asupra unor decizii anterioare ale Curții Constituționale, care stabilesc că în anumite situații interzicerea cumulului pensiei cu salariul nu poate fi aplicată în mod absolut. Cu toate acestea, Tanczos Barna consideră că Guvernul trebuie să propună o formă legală clară și coerentă, urmând ca instituțiile competente să se pronunțe asupra compatibilității cu prevederile constituționale.

În intervenția sa, vicepremierul a insistat și asupra importanței menținerii unei viziuni unitare la nivel guvernamental, astfel încât fiecare instituție publică, indiferent de domeniu, să aplice aceleași criterii și proceduri. Absența excepțiilor, în opinia sa, ar facilita implementarea și ar reduce riscul apariției unor situații neuniforme în administrație.

Declarația sa a venit într-o formulare directă, în care a reiterat poziția pe care o va susține la nivelul coaliției.

„Mi-aș dori un text de lege propus de guvern de coaliție fără excepții. Colegii cu experiență juridică mi-au atras atenția că există decizii ale Curții Constituționale care stabilesc că în anumite situații nu se poate interzice cumulul pensiei cu salariul. Totuși, eu aș merge până la propunerea unui text fără excepții, iar cine are comentarii sau propuneri să le facă. Dacă trebuie să intervină CSM-ul sau Curtea Constituțională, să o facă, dar noi să venim cu un text clar”.

Pe 21 noiembrie, Ministerul Muncii a publicat în consultare publică proiectul de lege care limitează cumulul pensiei cu salariul în instituțiile de stat. Documentul stabilește explicit categoriile de personal vizate și modul în care va fi aplicată reducerea pensiei pentru angajații care își continuă activitatea.

Proiectul este însoțit de o expunere de motive extinsă, care detaliază necesitatea uniformizării practicilor din sistemul public.

Premierul Ilie Bolojan a oferit mai multe clarificări privind motivele introducerii unui astfel de proiect. El a afirmat că există situații în care persoane care se pensionează foarte devreme, inclusiv din categorii profesionale cu regim special, se întorc imediat în funcții publice, ceea ce generează presiuni bugetare și distorsiuni în politica de resurse umane.

În argumentația sa, premierul a precizat că obiectivul principal este eliminarea practicilor considerate nealiniate cu interesul public, fără a afecta funcționarea sectoarelor în care continuitatea activității este esențială. El a subliniat că administrația trebuie să își poată gestiona resursele eficient, în special în domeniile în care deficitul de personal este constant invocat.

Premierul a punctat că reforma cumulului este parte a unei serii mai ample de măsuri care urmăresc modernizarea administrației publice și o gestionare echilibrată a cheltuielilor. În paralel, el a transmis că instituțiile precum școlile sau spitalele trebuie protejate de eventuale dezechilibre generate de schimbările legislative.