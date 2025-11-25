Confederația Patronală Concordia, care reunește aproximativ 3.900 de firme românești și internaționale și angajează peste 450.000 de persoane, atrage atenția asupra efectelor negative ale impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) asupra economiei. Organizația susține că această taxă, care reprezintă 1% din cifra de afaceri pentru companiile mari, blochează investițiile și afectează profitabilitatea firmelor.

Datele analizate de Concordia pe situațiile financiare din 2024 arată că peste 60% dintre companiile cu cifre de afaceri de peste 50 de milioane de euro resimt impactul IMCA. Dintre acestea, aproximativ 20% înregistrau deja pierderi înainte de introducerea taxei, 10% au trecut pe pierdere din cauza IMCA, iar 70% și-au văzut profitul diminuat semnificativ.

Organizația patronală avertizează că impozitul nu doar că nu stimulează economia, dar are un caracter pro-ciclic, penalizând companiile care reinvestesc sau inovează.

Potrivit Concordia, sectoarele cele mai afectate sunt comerțul (45% dintre firmele vizate), producția (25%) și serviciile profesionale (20%), ceea ce duce la perturbarea lanțurilor de aprovizionare și încetinirea creșterii economice în domenii cu valoare adăugată ridicată.

Reducerea IMCA la 0,5% nu ar reprezenta o soluție reală, avertizează organizația. În acest scenariu, 37% dintre companii ar rămâne afectate, cu 8% intrând direct pe pierdere din cauza taxei și cu investițiile penalizate, menținând presiunea asupra profitabilității. Extinderea acestei taxe la toate firmele din România ar duce la impozitarea a 35% din companii, dintre care peste 70% sunt deja pe pierdere.

Concordia solicită eliminarea completă a impozitului pe cifra de afaceri și revenirea la un sistem fiscal predictibil, bazat pe profitul real, considerând că menținerea IMCA trimite un semnal negativ investitorilor și pune în pericol creșterea economică și locurile de muncă.

Vicepremierul Tanczos Barna a recunoscut impactul nociv al IMCA asupra sectoarelor economice și a precizat că există discuții la Ministerul Finanțelor pentru eliminarea treptată a taxei, subliniind că inițiatorii măsurii nu mai susțin această formă de impozitare. De asemenea, și USR sprijină eliminarea IMCA, considerând că această taxă descurajează investițiile și afectează angajările în România.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că discuțiile cu investitori români și străini confirmă percepția că impozitul pe cifra de afaceri inhibă investițiile și că o decizie finală va fi luată până cel târziu în decembrie.