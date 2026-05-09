ANCPI arată că, în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților, pot apărea diferențe între suprafața înscrisă în actele de proprietate și cea rezultată în urma măsurătorilor cadastrale efectuate în teren.

Aceste diferențe pot avea mai multe cauze. În unele cazuri, măsurătorile mai vechi au fost realizate cu metode diferite sau mai puțin precise decât cele actuale. În alte situații, pot exista modificări apărute în timp asupra proprietății, fie prin schimbări ale limitelor, fie prin actualizări administrative care nu au fost reflectate corect în documente.

Pentru clarificarea acestor situații, specialiștii analizează atât actele existente, cât și realitatea din teren. Sunt verificate documentele de proprietate, evidențele locale și informațiile rezultate din măsurătorile cadastrale, astfel încât să fie stabilite amplasamentul corect și suprafața reală a imobilului.

ANCPI explică faptul că scopul acestor lucrări este realizarea unei evidențe complete, corecte și actualizate a proprietăților din fiecare localitate, astfel încât sistemul de cadastru și carte funciară să fie unitar și clar pentru toți proprietarii.

Înainte ca lucrările să fie finalizate, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate public pentru o perioadă de 60 de zile.

Acestea pot fi consultate atât pe pagina de internet a ANCPI, cât și la sediul primăriei sau într-un alt loc pus la dispoziție de primar. În această perioadă, proprietarii trebuie să verifice cu atenție datele înscrise și să observe dacă există neconcordanțe legate de suprafață, amplasament sau alte informații privind terenul.

Dacă apar probleme, deținătorii pot formula cereri de rectificare. Practic, aceasta este etapa în care pot fi corectate eventualele greșeli înainte ca datele să fie înscrise definitiv.

ANCPI subliniază că această etapă este esențială pentru corelarea informațiilor și pentru stabilirea situației reale a fiecărui imobil.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează în prezent Faza a II-a a Proiectului major privind creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027 și continuă investițiile începute prin Programul Operațional Regional 2014–2020.

Obiectivul principal este înregistrarea gratuită a proprietăților din 660 de comune, care însumează peste 5,7 milioane de hectare.

Prin acest program, proprietarii din mediul rural pot beneficia de cadastrare fără costuri, iar datele privind terenurile și construcțiile sunt introduse oficial în sistemul de cadastru și carte funciară.