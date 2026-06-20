Sunt vacanțele de vară în siguranță? Cum arată, de fapt, calitatea apelor de îmbăiere din Europa

De la Oceanul Atlantic până la Marea Mediterană, majoritatea apelor europene sunt considerate sigure pentru înot, atunci când sunt analizate prin prisma parametrilor stabiliți la nivel european. Evaluările vizează în special prezența bacteriilor Escherichia coli (E. coli) și a enterococilor intestinali, indicatori esențiali pentru contaminarea fecală.

Evoluția din ultimele decenii indică o îmbunătățire semnificativă a calității apelor. Reducerea poluanților organici și diminuarea deversărilor de ape uzate urbane netratate sau parțial tratate au avut un rol central în această schimbare.

Progresul a fost susținut de mai mulți factori. Printre aceștia se numără monitorizarea și gestionarea sistematică a apelor de îmbăiere, investițiile în stații moderne de epurare a apelor uzate urbane și modernizarea rețelelor de colectare a apelor reziduale.

Aceste măsuri au contribuit la extinderea zonelor în care înotul este posibil, inclusiv în ape și cursuri urbane care anterior erau afectate de poluare semnificativă.

Directiva privind apele de îmbăiere (BWD) se concentrează pe monitorizarea bacteriilor E. coli și a enterococilor intestinali, considerate repere pentru identificarea contaminării și a riscurilor pentru sănătatea umană. În paralel, apariția cianobacteriilor toxice poate duce la avertismente sau restricții temporare privind scăldatul, potrivit raportului eea.europa.eu.

Evaluările chimice ale apelor sunt realizate separat, prin Directiva-cadru privind apa (DCA), care analizează o gamă largă de poluanți din apele subterane și de suprafață. Acești contaminanți chimici nu sunt incluși în monitorizarea apelor de îmbăiere, chiar dacă pot depăși pragurile stabilite pentru protecția mediului.

Datele raportate la nivel european arată că din 22.289 de ape de îmbăiere monitorizate în 2025, în statele UE-27, Albania și Elveția, 84% au fost încadrate la categoria de calitate excelentă. La nivelul Uniunii Europene, ponderea ajunge la 85%.

Distribuția pe țări evidențiază valori ridicate în Cipru, Grecia, Bulgaria și Austria, unde peste 95% dintre ape sunt clasificate ca excelente. În schimb, sub 70% dintre apele de îmbăiere din Belgia, Ungaria, Polonia, Estonia și Albania se încadrează în aceeași categorie.

Sezonul cald readuce în atenție utilizarea zonelor de îmbăiere din Europa, iar datele recente confirmă menținerea unor standarde ridicate. Raportul European bathing water quality in 2025 arată că aproximativ 85% dintre cele circa 22.200 de zone monitorizate respectă nivelul „excelent”, în timp ce 96% ating cel puțin standardul minim de calitate. Doar 1,5% sunt încadrate la nivel „slab”.

Analiza pe tipuri de ape indică diferențe între ecosisteme. Râurile și lacurile înregistrează o pondere de 78% pentru categoria „excelent”, în timp ce apele de coastă ajung la 88% în aceeași clasificare.

Aceste rezultate sunt asociate cu aplicarea consecventă a legislației europene privind calitatea apei, investițiile în infrastructura de epurare și îmbunătățirea sistemelor de colectare a apelor uzate. În același timp, metodele de evaluare a riscurilor biologice, inclusiv cele legate de algele potențial dăunătoare, au fost consolidate. În multe regiuni urbane, aceste evoluții au permis utilizarea pentru îmbăiere a unor ape care anterior erau considerate improprii din cauza poluării.