Decizia reprezintă o derogare restrânsă de la pachetul de sancțiuni impus anterior companiei, permițând stațiilor de carburanți din mai multe țări să își continue activitatea fără întreruperi.

Prin această abordare, autoritățile americane urmăresc să mențină aprovizionarea în statele vizate, împiedicând în același timp direcționarea fondurilor către Rusia, aflată sub sancțiuni severe din partea SUA și UE.

Suspendarea parțială a restricțiilor vine în contextul deciziilor adoptate în octombrie de administrația condusă de președintele Donald Trump, măsuri care vizau în mod direct activitățile Lukoil. Anunțul are loc în aceeași săptămână în care negociatori ai Casei Albe au fost prezenți la Moscova pentru discuții cu președintele rus Vladimir Putin, într-un demers menit să faciliteze un posibil acord ce urmărește oprirea conflictului.

Trimisul special al administrației Trump pentru Rusia, Stefe Witkoff, împreună cu Jared Kushner, ginerele președintelui american, s-au întâlnit pe 2 decembrie cu Vladimir Putin la Kremlin. Discuțiile dintre reprezentanții americani și oficialii ruși au durat aproximativ cinci ore, întâlnirea având loc în contextul negocierilor sensibile dintre cele două state.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că benzinăriile Lukoil din România îşi pot continua activitatea în condiţii legale până în aprilie 2026. Această posibilitate este asigurată prin Licenţa 128B emisă de către autorităţile americane, măsură care oferă timp suplimentar pentru protejarea locurilor de muncă și pentru menținerea stabilității energetice, în timp ce interdicţiile privind transferurile financiare către Rusia rămân în vigoare.

În ultimele săptămâni, Ministerul Afacerilor Externe a colaborat cu Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al SUA, analizând diferite scenarii care privesc funcționarea stațiilor Lukoil în România. Procesul a inclus consultări cu ministerele relevante, iar Guvernul a pregătit mecanismele necesare pentru a supraveghea direct activitatea companiei.

„Decizia SUA (OFAC) de astăzi, Licenţa 128B privind Lukoil, asigură timpul necesar pentru a proteja locurile de muncă şi securitatea energetică şi păstrează interdicţiile de transferuri spre Rusia. În ultimele săptămâni ne-am coordonat îndeaproape cu OFAC privind scenariile posibile în România, alături de ministerele relevante, iar Guvernul României a luat măsurile necesare şi are acum instrumentele pentru a putea supraveghea activitatea companiei. Ştiu că sunt mulţi angajaţi şi familiile lor care au nevoie de claritate până la vânzare, care se întreabă dacă de Crăciun vor putea primi banii de salarii de la angajatorul lor sau nu”, a transmis Ţoiu.

Ministrul a menţionat că numeroşi angajaţi au avut nevoie de claritate cu privire la posibilitatea de a-și primi salariile în perioada următoare, având în vedere incertitudinile generate de sancțiunile internaționale. Potrivit anunţului oficial, benzinăriile pot funcţiona în continuare, pot plăti salariile angajaţilor şi pot achiziţiona stocuri până în aprilie 2026. Este permisă, de asemenea, vânzarea sau lichidarea operaţiunilor către alţi operatori, proces care ar putea interveni înainte de expirarea derogării.

În același timp, orice transfer de fonduri sau profit către Rusia rămâne interzis, iar respectarea acestor restricții va fi monitorizată direct de autoritățile române. Potrivit Ministrului Afacerilor Externe, aceste măsuri oferă predictibilitate pentru angajați și pentru piața locală, în contextul sancțiunilor internaționale și al necesității de menținere a securității energetice.