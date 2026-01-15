SUA au prelungit termenul pentru negocierile privind vânzarea activelor internaționale ale Lukoil

Statele Unite ale Americii au prelungit până pe 28 februarie 2026 termenul pentru negocierile privind vânzarea activelor internaționale ale companiei ruse Lukoil, conform unui anunț al Trezoreriei SUA.

În octombrie 2025, SUA și Marea Britanie au pus sancțiuni pe cele mai mari companii petroliere ruse, Lukoil și Rosneft, după invadarea Ucrainei. Din cauza sancțiunilor, Lukoil a avut probleme în activitatea sa în afara Rusiei.

Lukoil produce cam 2% din petrolul global și vrea să vândă activele sale internaționale, care produc 0,5% din petrolul lumii și valorează aproximativ 22 de miliarde de dolari, conform situației financiare din anul 2024. Printre posibilii cumpărători se numără fondul american Carlyle și un grup format din Chevron și Quantum Capital Group.

Prelungirea termenului permite părților interesate să semneze contracte preliminare și să reducă presiunea pentru a încheia rapid vânzarea. Aceasta este a doua prelungire; prima a fost în decembrie. Orice tranzacție legată de activele Lukoil trebuie aprobată de Trezoreria SUA din cauza sancțiunilor.

LukOil este cea mai mare companie petrolieră din Rusia din punctul de vedere al rezervelor, al producției și al rafinării țițeiului, asigurând circa 20% din producția de țiței rusească (79,8 milioane de tone), iar la nivel global reprezintă aproximativ 2% din producția totală mondială.

LUKOIL România este unul dintre cei mai mari jucători de pe piața petrolului și are peste 3.000 de angajați. Cele mai multe investiții au mers în construirea rețelei proprii de benzinării, modernizarea lor și îmbunătățirea modului în care funcționează. Compania a investit în reconstrucția stațiilor, extinderea rețelei de GPL, deschiderea unor stații noi și o platformă IT foarte performantă, care ajută la o operare mai eficientă.

Pentru activitatea și rezultatele din 2014, LUKOIL România a primit două premii importante: locul I pentru cea mai bună companie LUKOIL din afara Rusiei și locul al II-lea în Topul Național al Firmelor din România, la categoria „Întreprinderi foarte mari”, în domeniul comerțului cu carburanți.

Compania are implementat un sistem de management recunoscut internațional (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001), prin care se asigură că oferă produse și servicii de calitate, protejează sănătatea și siguranța angajaților și reduce impactul asupra mediului, respectând și standardele europene de sustenabilitate (ISCC-EU).