Decizia SUA răspunde unei îngrijorări majore: posibilitatea ca Bulgaria să intre în iarnă fără capacitatea de a-și asigura necesarul de carburanți. OFAC, structura responsabilă cu implementarea sancțiunilor, a emis o autorizație specială ce permite menținerea tranzacțiilor cu patru entități Lukoil din Bulgaria. Fără această excepție, infrastructura energetică a țării ar fi fost pusă sub presiune imediată.

Autorizația acoperă atât operațiunile legate de procesarea petrolului la rafinăria Burgas, cât și activitățile rețelei logistice și de distribuție. Astfel, Bulgaria primește cinci luni suplimentare pentru a pregăti un plan coerent de independență energetică.

Deciziile SUA se aliniază altor măsuri luate de parteneri occidentali. Regatul Unit a emis încă din toamnă o licență specială care permite firmelor britanice să colaboreze cu două filiale Lukoil din Bulgaria până în februarie 2026.

Acest tip de derogări indică o abordare pragmatică: sancțiunile împotriva Rusiei sunt ferme, dar implementarea lor trebuie adaptată specificului piețelor naționale pentru a evita destabilizarea lor.

Bulgaria, printre cele mai dependente țări din Europa de infrastructura Lukoil

Vulnerabilitatea Bulgariei are explicații structurale. Lukoil este, de aproape două decenii, principalul furnizor de combustibili al țării. Compania controlează:

-rafinăria de la Burgas, singura din Bulgaria și una dintre cele mai mari din Europa de Sud-Est;

-o rețea extinsă de sute de benzinării, care asigură distribuția națională;

-depozite de combustibil ce alimentează transportul rutier, fermierii, industria și consumatorii casnici.

În lipsa acestei infrastructuri, Bulgaria nu ar dispune, pe termen scurt, de alternative pentru procesare și distribuție. Orice întrerupere ar duce la posibile penurii, cozi la benzinării, creșteri rapide de preț și perturbări ale lanțurilor de aprovizionare.

Sancțiunile SUA vizează slăbirea finanțării industriei petroliere ruse, însă implementarea lor în state dependente de infrastructura Lukoil este un proces complicat. Bulgaria a argumentat în fața partenerilor că:

-nu poate înlocui peste noapte capacitatea de procesare a rafinăriei Burgas;

-nu are un al doilea operator capabil să asigure furnizarea continuă de combustibil;

-logistica necesară importurilor alternative nu este complet pregătită;

-o oprire abruptă ar afecta atât economia internă, cât și rezervele strategice.

De aceea, Sofia a cerut perioade de tranziție, pentru a evita o criză energetică cu efecte sociale și economice majore.

Guvernul bulgar încearcă de luni de zile să elaboreze un plan de restructurare a sectorului petrolier. Printre soluțiile discutate se află:

-diversificarea importurilor prin Grecia și Turcia,

-atragerea unor operatori privați internaționali pentru preluarea unor active Lukoil,

-creșterea rezervelor strategice de combustibil,

-modernizarea capacităților logistice ale statului.

Însă trecerea la un model complet independent necesită investiții semnificative și coordonare la nivel european.

Pentru cetățeni, măsura SUA înseamnă, cel puțin temporar, evitarea unor situații de urgență precum:

-majorări spectaculoase ale prețurilor la benzină și motorină,

-dificultăți în alimentarea mașinilor personale și a flotelor de transport,

-creșterea costurilor pentru produse alimentare și servicii dependente de logistică,

-posibile limitări ale consumului în perioadele de vârf.

Derogarea nu elimină riscurile pe termen mediu, dar oferă Bulgariei un răgaz crucial pentru pregătirea altor opțiuni.