Motorina rămâne un carburant insuficient produs în România, ceea ce amplifică dependența de importuri într-o perioadă în care consumul este în mod tradițional mai ridicat. Evoluția din piața locală se aliniază creșterilor observate în întreaga Europă, unde motorina a înregistrat scumpiri generalizate, în timp ce petrolul s-a menținut în intervalul de 60-63 de dolari barilul, un nivel care nu explică direct scumpirea carburanților, deoarece vehiculele nu folosesc petrol brut, ci produse rafinate.

Prețurile la motorină și benzină depind în principal de cotațiile pentru carburanți, iar aceste cotații au crescut semnificativ în ultimele săptămâni. Un factor major care determină presiuni asupra pieței europene este apropierea unui embargo complet asupra livrărilor rusești, ceea ce determină anticiparea cumpărătorilor și reumplerea rapidă a stocurilor, cu efect direct asupra prețurilor, spune jurnalistul specializat în energie Mihai Nicuț, citat de Digi24.

„Referitor la prețuri, am avut o creștere de preț. La motorină a fost mai accentuată, că este carburantul care, din păcate, în România nu se produce suficient pentru piața internă. Avem și momentul din an, sezonier, în care consumul de motorină crește. Am avut în 0,44 RON pe litru creștere cam în două săptămâni de zile. Dar nu a fost doar la noi. S-a întâmplat în toată zona. S-a întâmplat o creștere a prețului mai ales la motorină în toată Europa. Prețul petrolului a stat la 60-63 dolari, dar noi nu alimentăm cu petrol mașinile. Prețurile la motorină și benzină sunt prețuri de cotații pentru carburanți, iar aceste cotații au crescut din diverse motive. Au crescut în Europa pentru că se apropie un embargo complet asupra livărilor rusești și lumea se grăbește acum să cumpere, să-și umple stocurile, ceea ce pune presiune pe preț”, a explicat jurnalistul.

În zona României, presiunile sunt accentuate de incertitudinile care planează asupra rafinăriei locale și asupra rafinăriei din Bulgaria, mult mai mare decât cea românească și singura din țara vecină. La acestea se adaugă oprirea unei rafinării din Serbia, afectată de sancțiuni, fapt ce crește importurile de motorină din regiune și împinge prețurile în sus. Consumului ridicat al Ucrainei i se adaugă astfel mai multe disfuncționalități regionale care tensionează suplimentar piața.

„La noi în zonă sunt presiuni nu numai legate de viitorul incert al rafinăriei noastre și al rafinăriei din Bulgaria, care este de trei ori mai mare decât a noastră și e singura din Bulgaria, dar avem și alte probleme în zonă. Este oprită o rafinărie din Serbia, tot din cauza sancțiunilor, și se importă motorină din zona noastră. Consumul Ucrainei crește”, a subliniat acesta.

În privința speculațiilor privind existența unor manipulări ale prețurilor, Mihai Nicuț explică faptul că autoritățile caută de ani de zile dovezi care să susțină aceste suspiciuni. Singura sancțiune notabilă dată de Consiliul Concurenței a vizat, cu peste un deceniu în urmă, o înțelegere pentru retragerea de la comercializare a unui tip de benzină fără plumb, iar de atunci nu au mai fost identificate situații comparabile.

„Speculațiile le caută toate autoritățile de foarte mulți ani de zile. A fost o singură amendă dată de Consiliul Concurenței acum vreo 12 sau 15 ani de zile, pentru că s-au înțeles să scoată de la comercializare un anumit tip de benzină fără plumb, acum foarte multă vreme. De atunci toată lumea caută în continuare pe benzinari și nu le găsește niciodată. Este o piață destul de concurențială, din punctul meu de vedere, iar prețurile chiar urmăresc cotațiile, pentru că sunt verificări ale Consiliului Concurenței cred că la un an de zile una”, a mai spus jurnalistul.

Piața carburanților este considerată relativ concurențială, iar verificările anuale ale Consiliului Concurenței arată că prețurile urmează în general cotațiile internaționale. În acest context, scenariile alarmiste privind posibile cozi la benzinării și creșteri bruște ale prețului până la 10 lei nu au fundament, chiar dacă apar situații care pot genera un sentiment temporar de penurie, spune jurnalistul.