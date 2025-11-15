Motorina rămâne un carburant insuficient produs în România, ceea ce amplifică dependența de importuri într-o perioadă în care consumul este în mod tradițional mai ridicat. Evoluția din piața locală se aliniază creșterilor observate în întreaga Europă, unde motorina a înregistrat scumpiri generalizate, în timp ce petrolul s-a menținut în intervalul de 60-63 de dolari barilul, un nivel care nu explică direct scumpirea carburanților, deoarece vehiculele nu folosesc petrol brut, ci produse rafinate.
Prețurile la motorină și benzină depind în principal de cotațiile pentru carburanți
Prețurile la motorină și benzină depind în principal de cotațiile pentru carburanți, iar aceste cotații au crescut semnificativ în ultimele săptămâni. Un factor major care determină presiuni asupra pieței europene este apropierea unui embargo complet asupra livrărilor rusești, ceea ce determină anticiparea cumpărătorilor și reumplerea rapidă a stocurilor, cu efect direct asupra prețurilor, spune jurnalistul specializat în energie Mihai Nicuț, citat de Digi24.
„Referitor la prețuri, am avut o creștere de preț. La motorină a fost mai accentuată, că este carburantul care, din păcate, în România nu se produce suficient pentru piața internă. Avem și momentul din an, sezonier, în care consumul de motorină crește. Am avut în 0,44 RON pe litru creștere cam în două săptămâni de zile. Dar nu a fost doar la noi. S-a întâmplat în toată zona. S-a întâmplat o creștere a prețului mai ales la motorină în toată Europa. Prețul petrolului a stat la 60-63 dolari, dar noi nu alimentăm cu petrol mașinile.
Prețurile la motorină și benzină sunt prețuri de cotații pentru carburanți, iar aceste cotații au crescut din diverse motive. Au crescut în Europa pentru că se apropie un embargo complet asupra livărilor rusești și lumea se grăbește acum să cumpere, să-și umple stocurile, ceea ce pune presiune pe preț”, a explicat jurnalistul.
În zona României, presiunile sunt accentuate de incertitudinile care planează asupra rafinăriei locale și asupra rafinăriei din Bulgaria, mult mai mare decât cea românească și singura din țara vecină. La acestea se adaugă oprirea unei rafinării din Serbia, afectată de sancțiuni, fapt ce crește importurile de motorină din regiune și împinge prețurile în sus. Consumului ridicat al Ucrainei i se adaugă astfel mai multe disfuncționalități regionale care tensionează suplimentar piața.
„La noi în zonă sunt presiuni nu numai legate de viitorul incert al rafinăriei noastre și al rafinăriei din Bulgaria, care este de trei ori mai mare decât a noastră și e singura din Bulgaria, dar avem și alte probleme în zonă. Este oprită o rafinărie din Serbia, tot din cauza sancțiunilor, și se importă motorină din zona noastră. Consumul Ucrainei crește”, a subliniat acesta.
Impactul unor companii precum Lukoil asupra pieței românești este limitat
În privința speculațiilor privind existența unor manipulări ale prețurilor, Mihai Nicuț explică faptul că autoritățile caută de ani de zile dovezi care să susțină aceste suspiciuni. Singura sancțiune notabilă dată de Consiliul Concurenței a vizat, cu peste un deceniu în urmă, o înțelegere pentru retragerea de la comercializare a unui tip de benzină fără plumb, iar de atunci nu au mai fost identificate situații comparabile.
„Speculațiile le caută toate autoritățile de foarte mulți ani de zile. A fost o singură amendă dată de Consiliul Concurenței acum vreo 12 sau 15 ani de zile, pentru că s-au înțeles să scoată de la comercializare un anumit tip de benzină fără plumb, acum foarte multă vreme. De atunci toată lumea caută în continuare pe benzinari și nu le găsește niciodată. Este o piață destul de concurențială, din punctul meu de vedere, iar prețurile chiar urmăresc cotațiile, pentru că sunt verificări ale Consiliului Concurenței cred că la un an de zile una”, a mai spus jurnalistul.
Piața carburanților este considerată relativ concurențială, iar verificările anuale ale Consiliului Concurenței arată că prețurile urmează în general cotațiile internaționale. În acest context, scenariile alarmiste privind posibile cozi la benzinării și creșteri bruște ale prețului până la 10 lei nu au fundament, chiar dacă apar situații care pot genera un sentiment temporar de penurie, spune jurnalistul.
„Impactul unor companii precum Lukoil asupra pieței românești este limitat, chiar dacă numărul stațiilor este mare. Rafinăria Lukoil ar putea funcționa la o capacitate maximă de 2,5 milioane de tone, în condițiile în care capacitatea totală de rafinare a României este de 11 milioane de tone, iar vânzările companiei sunt mult mai mici decât cele ale altor lanțuri concurente. Chiar dacă anumite blocaje ar putea genera percepția unor lipsuri, restul rețelelor de distribuție sunt capabile să acopere piața, ceea ce reduce riscul unor probleme majore în aprovizionare.
Mai degrabă, este o situație regională. Mai avem un pic și ne punem toți la coadă la benzinării să stăm, pentru că peste două zile sau o săptămână se face 10 lei. Nu are cum, pentru că chiar dacă am vorbit despre Lukoil, influența este totuși destul de limitată în piața românească. Ei, în situația în care să zicem că rafinăria ar funcționa la capacitate maximă de 2,5 milioane – capacitatea de rafinare a României e de 11 milioane de tone -, iar stațiile Lukoil, chiar dacă ca număr sunt, cu cele 320, pe locul doi ca număr de stații, vânzările Lukoil sunt destul de mici comparativ cu cele ale altor lanțuri. Deci poate apărea într-adevăr un astfel de sentiment de penurie, dar sunt o grămadă de alte lanțuri care pot aproviziona”, a conchis acesta.
