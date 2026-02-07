Exproprierea reprezintă transferul forțat al dreptului de proprietate asupra unui bun imobil din patrimoniul unei persoane fizice sau juridice în patrimoniul statului ori al unei autorități publice locale. Acest transfer nu este gratuit și nu se face discreționar, ci exclusiv pentru realizarea unui obiectiv de utilitate publică.

Prin lege, utilitatea publică este asociată unor lucrări precum drumuri, căi ferate, pasaje, rețele de utilități, școli, spitale sau alte investiții considerate necesare comunității. Exproprierea nu poate fi folosită pentru interese private sau pentru a avantaja indirect anumite persoane sau firme.

Statul poate expropria doar dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiții. În primul rând, lucrarea trebuie declarată oficial de utilitate publică printr-un act administrativ. În al doilea rând, trebuie demonstrat că proiectul nu poate fi realizat prin alte soluții rezonabile, fără afectarea proprietății private.

Exproprierea devine ilegală atunci când autoritatea ocupă terenul fără această declarare formală, începe lucrările înainte de finalizarea procedurii sau tratează despăgubirea ca pe o simplă formalitate ulterioară. În astfel de cazuri, vorbim despre o încălcare directă a dreptului de proprietate.

Procedura de expropriere este una etapizată și strict reglementată. Mai întâi, autoritatea trebuie să aprobe documentația de urbanism și să emită actul prin care lucrarea este declarată de utilitate publică. Ulterior, terenul sau imobilul este evaluat de experți autorizați, iar valoarea despăgubirii este stabilită pe baza criteriilor legale.

Despăgubirea trebuie fie plătită proprietarului, fie consemnată într-un cont special, înainte ca dreptul de proprietate să fie transferat. Abia după acest moment, autoritatea are dreptul să intre pe teren și să înceapă lucrările. Orice intervenție anterioară este susceptibilă de a fi atacată în instanță.

Legea prevede că despăgubirea trebuie să fie „justă și prealabilă”. Asta înseamnă că suma nu poate fi simbolică și nu poate fi stabilită arbitrar. Evaluarea trebuie să țină cont de valoarea de piață a imobilului, de categoria de folosință a terenului și de impactul real asupra proprietarului.

Proprietarul nu este obligat să accepte prima ofertă făcută de autoritate. Dacă consideră că despăgubirea este prea mică, are dreptul să o conteste în instanță, iar judecătorul poate dispune o nouă evaluare.

Proprietarul are dreptul să fie informat oficial despre expropriere, să primească despăgubiri și să conteste atât procedura, cât și valoarea acestora. De asemenea, poate solicita suspendarea lucrărilor dacă acestea au fost începute fără respectarea pașilor legali.

În situațiile în care terenul este ocupat fără expropriere sau fără despăgubiri, proprietarul poate cere daune și poate solicita evacuarea autorității de pe teren, chiar dacă lucrarea este una publică.

Cele mai multe conflicte apar atunci când autoritățile tratează exproprierea ca pe un obstacol birocratic și încearcă să o rezolve „din mers”. Lipsa documentației de urbanism, întârzierile în exproprieri sau presiunea de a finaliza rapid proiecte duc frecvent la intervenții ilegale pe proprietăți private.

Astfel de practici pot costa scump: procese, despăgubiri majorate, blocarea lucrărilor și pierderea fondurilor publice. În loc să accelereze proiectele, exproprierea făcută greșit le poate întârzia ani de zile.

Orice proprietar trebuie să știe că nimeni nu poate construi legal pe terenul său fără expropriere sau fără acordul său scris. Faptul că o lucrare este „pentru binele public” nu anulează dreptul de proprietate și nu permite autorităților să sară peste procedura legală.

Exproprierea este un instrument legal, dar unul extrem de strict. Atunci când regulile sunt respectate, ea permite dezvoltarea infrastructurii. Când sunt ignorate, devine sursă de abuz și litigii.