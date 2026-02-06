Președintele și administratorul de bloc nu pot fi obligați legal să convoace adunarea generală
Avocatul Gelu Pușcaș atrage atenția asupra răspândirii tot mai frecvente a informațiilor juridice eronate în mediul online, în special în domeniul asociațiilor de proprietari, devenit în ultima perioadă tot mai „popular”.
Acesta susține că multe dintre postările de pe rețelele sociale conțin aberații juridice care sunt preluate și tratate greșit drept adevăr legal.
Potrivit lui Pușcaș, o idee des întâlnită pe Facebook este aceea că administratorul sau președintele asociației ar fi obligați să convoace adunarea generală dacă proprietarii strâng semnături în acest sens. Juristul afirmă însă că această interpretare este complet falsă și nu are nicio bază legală.
El explică faptul că un administrator care ar convoca adunarea generală în astfel de condiții fie nu își înțelege atribuțiile, fie se expune inutil unor riscuri juridice serioase.
Gelu Pușcaș precizează că un președinte al asociației care nu dorește să convoace adunarea generală nu poate fi obligat să facă acest lucru doar pe baza unei liste de semnături și nici nu va fi influențat de astfel de demersuri. Din punct de vedere legal, proprietarii au la dispoziție doar procedura prevăzută expres de lege, cunoscută drept „procedura celor 20%”.
Avocatul subliniază că legislația nu conține nicio prevedere care să oblige președintele sau administratorul să convoace adunarea generală la cererea proprietarilor și că, în consecință, aceștia nu pot câștiga în instanță un proces prin care să forțeze o astfel de convocare.
El arată că practica instanțelor este clară și constantă în acest sens și că administratorul nu are, în niciun caz, competența legală de a convoca adunarea generală, indiferent de informațiile vehiculate online.
Proprietarii care urmează sfaturi de pe internet riscă procese pierdute și plata cheltuielilor de judecată
Gelu Pușcaș avertizează că proprietarii care strâng semnături, merg din ușă în ușă și investesc timp, nervi și bani pe baza unor „sfaturi” citite pe internet riscă, în cele mai multe cazuri, să piardă timp și chiar procese în instanță.
El recomandă ca orice procedură să fie urmată strict conform legii, altfel efortul depus fiind inutil.
Un aspect important, adesea ignorat, este acela că atunci când un proprietar pierde un proces și este obligat să plătească cheltuieli de judecată, cei care l-au „sfătuit” pe rețelele sociale nu își asumă nicio responsabilitate.
Aceștia dispar, nu răspund și nu suportă niciun cost, iar consecințele financiare rămân exclusiv în sarcina celui care a avut încredere în acele sfaturi.
„𝐀𝐃𝐄𝐕Ă𝐑 𝐉𝐔𝐑𝐈𝐃𝐈𝐂 𝐕𝐒. 𝐅𝐀𝐂𝐄𝐁𝐎𝐎𝐊. 𝐂𝐈𝐍𝐄 𝐂ÂȘ𝐓𝐈𝐆Ă Ș𝐈 𝐂𝐈𝐍𝐄 𝐏𝐋Ă𝐓𝐄Ș𝐓𝐄?
De o vreme, domeniul asociațiilor de proprietari a devenit „popular”.
Din păcate, popular a devenit și scrisul de prostii juridice.
Citesc diverse postări și mă întreb sincer:
👉 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫 𝐚𝐭â𝐭 𝐝𝐞 𝐮ș𝐨𝐫 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐬ă 𝐚𝐫𝐮𝐧𝐜𝐢 𝐨 𝐚𝐛𝐞𝐫𝐚ț𝐢𝐞 ș𝐢 𝐬ă 𝐟𝐢𝐞 𝐥𝐮𝐚𝐭ă 𝐝𝐫𝐞𝐩𝐭 𝐚𝐝𝐞𝐯ă𝐫?
Și mai grav este ce urmează în comentarii.
Orice invenție este analizată, întoarsă pe toate fețele și tratată ca soluție legală, deși 𝐧𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐥𝐞𝐠ă𝐭𝐮𝐫ă 𝐜𝐮 𝐥𝐞𝐠𝐞𝐚.
𝐄𝐗𝐄𝐌𝐏𝐋𝐔 𝐑𝐄𝐀𝐋
Tot mai des apare ideea că:
„Dacă proprietarii strâng semnături și le dau administratorului și președintelui, aceștia sunt obligați să convoace adunarea generală.”
❌ 𝐅𝐀𝐋𝐒. 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐟𝐚𝐥𝐬.
Un administrator care convoacă adunarea generală în acest mod:
fie nu înțelege ce presupune meseria lui,
fie muncește gratuit și se expune inutil unor riscuri juridice serioase.
Un președinte care nu vrea să convoace adunarea generală
👉 𝐧𝐮 𝐯𝐚 𝐟𝐢 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭 𝐝𝐞 𝐧𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐥𝐢𝐬𝐭ă 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐧ă𝐭𝐮𝐫𝐢
și, foarte important, nu poate fi obligat să o facă.
⚖️ 𝐑𝐄𝐀𝐋𝐈𝐓𝐀𝐓𝐄𝐀 𝐋𝐄𝐆𝐀𝐋Ă (𝐟ă𝐫ă 𝐩𝐨𝐯𝐞ș𝐭𝐢)
✔️ Proprietarii au la dispoziție procedura celor 20%, prevăzută expres de lege.
❌ 𝐍𝐮 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭ă 𝐧𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥ă care să oblige președintele sau administratorul să convoace adunarea generală la cererea proprietarilor.
❌ Proprietarii 𝐧𝐮 𝐩𝐨𝐭 𝐜âș𝐭𝐢𝐠𝐚 î𝐧 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧ță o acțiune prin care să oblige președintele să convoace adunarea generală.
Practica instanțelor este clară și constantă.
❌ 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐮𝐥 𝐍𝐔 𝐩𝐨𝐚𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐚𝐝𝐮𝐧𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥ă.
Indiferent ce ați citit pe Facebook.
🎯𝐂𝐎𝐍𝐂𝐋𝐔𝐙𝐈𝐀 𝐏𝐄 𝐂𝐀𝐑𝐄 𝐌𝐔𝐋Ț𝐈 𝐎 𝐈𝐆𝐍𝐎𝐑Ă
Când te apuci:
– să strângi semnături,
– să mergi din ușă în ușă,
– să consumi timp, nervi și bani,
pe baza unor „sfaturi” citite online, șansele sunt foarte mari să pierzi timpul.
Și, uneori, și procesul.
Dacă tot pornești o procedură, urmeaz-o până la capăt, exact așa cum o prevede legea.
Altfel, tot efortul este inutil.
⚠️ 𝐔𝐍 𝐃𝐄𝐓𝐀𝐋𝐈𝐔 𝐏𝐄 𝐂𝐀𝐑𝐄 𝐍𝐔-𝐋 𝐒𝐏𝐔𝐍𝐄 𝐍𝐈𝐌𝐄𝐍𝐈
Când proprietarul pierde în instanță și plătește cheltuieli de judecată,
toți cei care au „sfătuit” pe Facebook:
– dispar,
– nu răspund,
– nu plătesc nimic.
👉 𝐂𝐫𝐞𝐝𝐮𝐥𝐮𝐥 𝐫ă𝐦â𝐧𝐞 𝐬𝐢𝐧𝐠𝐮𝐫”, a scris avocatul Gelu Pușcaș pe pagina sa „Consultanță Asociații Proprietari”.
