Avocatul Gelu Pușcaș atrage atenția asupra răspândirii tot mai frecvente a informațiilor juridice eronate în mediul online, în special în domeniul asociațiilor de proprietari, devenit în ultima perioadă tot mai „popular”.

Acesta susține că multe dintre postările de pe rețelele sociale conțin aberații juridice care sunt preluate și tratate greșit drept adevăr legal.

Potrivit lui Pușcaș, o idee des întâlnită pe Facebook este aceea că administratorul sau președintele asociației ar fi obligați să convoace adunarea generală dacă proprietarii strâng semnături în acest sens. Juristul afirmă însă că această interpretare este complet falsă și nu are nicio bază legală.

El explică faptul că un administrator care ar convoca adunarea generală în astfel de condiții fie nu își înțelege atribuțiile, fie se expune inutil unor riscuri juridice serioase.

Gelu Pușcaș precizează că un președinte al asociației care nu dorește să convoace adunarea generală nu poate fi obligat să facă acest lucru doar pe baza unei liste de semnături și nici nu va fi influențat de astfel de demersuri. Din punct de vedere legal, proprietarii au la dispoziție doar procedura prevăzută expres de lege, cunoscută drept „procedura celor 20%”.

Avocatul subliniază că legislația nu conține nicio prevedere care să oblige președintele sau administratorul să convoace adunarea generală la cererea proprietarilor și că, în consecință, aceștia nu pot câștiga în instanță un proces prin care să forțeze o astfel de convocare.

El arată că practica instanțelor este clară și constantă în acest sens și că administratorul nu are, în niciun caz, competența legală de a convoca adunarea generală, indiferent de informațiile vehiculate online.

Gelu Pușcaș avertizează că proprietarii care strâng semnături, merg din ușă în ușă și investesc timp, nervi și bani pe baza unor „sfaturi” citite pe internet riscă, în cele mai multe cazuri, să piardă timp și chiar procese în instanță.

El recomandă ca orice procedură să fie urmată strict conform legii, altfel efortul depus fiind inutil.

Un aspect important, adesea ignorat, este acela că atunci când un proprietar pierde un proces și este obligat să plătească cheltuieli de judecată, cei care l-au „sfătuit” pe rețelele sociale nu își asumă nicio responsabilitate.

Aceștia dispar, nu răspund și nu suportă niciun cost, iar consecințele financiare rămân exclusiv în sarcina celui care a avut încredere în acele sfaturi.