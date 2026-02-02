În urma convorbirii cu premierul Narendra Modi, Donald Trump a afirmat că India va elimina barierele netarifare pentru produsele americane și se va alinia unui nou cadru comercial. Potrivit declarațiilor sale, autoritățile indiene s-au angajat să reducă tarifele și să avanseze în direcția eliminării complete a restricțiilor comerciale aplicate produselor din Statele Unite.

Președintele american a mai spus că India va crește semnificativ achizițiile din SUA, inclusiv în domenii precum energie, tehnologie și agricultură. El a precizat că nivelul acestor achiziții va depăși volumele actuale și va include o gamă largă de produse americane.

Conform anunțului făcut de Trump, Statele Unite vor reduce tariful reciproc aplicat importurilor din India de la 25% la 18%, măsura urmând să intre în vigoare imediat. În același timp, India ar urma să facă pași concreți pentru reducerea tarifelor și a barierelor netarifare aplicate produselor americane.

Noul acord vine după un an de relații comerciale tensionate, perioadă în care Washingtonul a impus tarife suplimentare asupra importurilor indiene. Trump a prezentat înțelegerea ca pe un rezultat al relației personale dintre cei doi lideri și al negocierilor purtate recent.

Donald Trump a declarat că premierul indian a acceptat să nu mai cumpere petrol rusesc și să își orienteze achizițiile către Statele Unite și, posibil, către Venezuela. Președintele american a prezentat această decizie ca fiind importantă pentru reducerea finanțării Rusiei și pentru sprijinirea eforturilor de a pune capăt războiului din Ucraina.

În mesajul public transmis ulterior, Trump a susținut că această schimbare în politica de achiziții energetice a Indiei va contribui la diminuarea conflictului și la stabilizarea situației internaționale.

„A fost o onoare să vorbesc în această dimineaţă cu premierul Modi al Indiei. Este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei şi un lider puternic şi respectat al ţării sale. Am vorbit despre multe lucruri, inclusiv comerţul şi încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina. El a fost de acord să nu mai cumpere petrol rusesc şi să cumpere mult mai mult din Statele Unite şi, posibil, din Venezuela. Acest lucru va ajuta la ÎNCHEIEREA RĂZBOIULUI din Ucraina, care are loc chiar acum, cu mii de oameni murind în fiecare săptămână! Din prietenie şi respect pentru premierul Modi şi, la cererea sa, începând imediat, am convenit asupra unui Acord comercial între Statele Unite şi India, prin care Statele Unite vor percepe un tarif reciproc redus, coborându-l de la 25% la 18%. Ei vor avansa, de asemenea, în direcţia reducerii tarifelor şi a barierelor nentarifare împotriva Statelor Unite, până la ZERO. Premierul s-a angajat, de asemenea, „SĂ CUMPERE PRODUSE AMERICANE” la un nivel mult mai ridicat, în plus faţă de peste 500 de MILIARDE DE DOLARI în energie, tehnologie, agricultură, cărbune şi multe alte produse americane. Relaţia noastră extraordinară cu India va fi şi mai puternică de acum înainte. Premierul Modi şi cu mine suntem două persoane care REUŞESC SĂ FACĂ LUCRURILE SĂ SE ÎNTÂMPLE, ceva ce nu se poate spune despre cei mai mulţi. Vă mulţumesc pentru atenţia acordată acestui subiect!”, a transmis Trump într-o postare pe Truth Social.

Pe de altă parte, prețurile petrolului au înregistrat o scădere de aproximativ 5% luni, după ce Donald Trump a afirmat că Iranul poartă discuții serioase cu Washingtonul. Informația, transmisă de Reuters, a redus temerile legate de oferta globală de petrol.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au scăzut cu 4,7%, ajungând la 66,07 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate a pierdut 5%, coborând la 61,94 dolari pe baril. Scăderea a fost amplificată de aprecierea dolarului și de prognozele meteo mai blânde din Statele Unite.

Analiștii au arătat că un dolar mai puternic face mărfurile precum petrolul mai scumpe pentru investitorii străini, ceea ce reduce cererea. Presiunea asupra pieței a fost accentuată și de prognozele privind o vreme mai blândă în SUA, care au dus la scăderi semnificative ale contractelor futures pentru motorină.

În acest context, grupul OPEC+ a decis, la reuniunea de duminică, să mențină neschimbată producția de petrol în luna martie. Anterior, organizația înghețase planurile de creștere a producției pentru începutul anului 2026, pe fondul unui consum sezonier mai redus și al incertitudinilor de pe piață.