Robert Turcescu a precizat că există o parte a opiniei publice care așteaptă un eșec al lui Donald Trump. El a spus că sunt invocate mai multe elemente pentru a susține această teză, de la reapariția dosarului Epstein, până la sondajele de opinie și apropierea alegerilor de tip mid-term din Statele Unite.

În același context, Turcescu a vorbit despre ceea ce a numit un „gap de imagine”, legat de pozițiile lui Trump în chestiuni precum Groenlanda sau războiul din Ucraina. El a menționat că, în România, aceste interpretări sunt folosite pentru a susține ideea că a fost bine că Nicușor Dan nu s-a întâlnit cu Trump, pentru a evita asocierea cu un lider despre care unii spun că ar fi în declin politic și de popularitate.

Robert Turcescu: Domnule Severin, vreau să vă rog să comentați puțin situația în care se află momentul de față Donald Trump, pentru că sunt unii care țin degetele așa încrucișate când vine vorba de domnul Trump, doar doar să-și rupă gâtul. Pentru că ei spun așa: „l-a lovit cazul Epstein, e o problemă acolo, e nenorocire curată, nu stă bine deloc în sondaje” și se apropie mid-term-ul în Statele Unite ale Americii și e nasol pentru el și pentru republicani. Este într-un „gap de imagine” după ceea ce a făcut legat de Groenlanda și după atitudinea pe care a avut-o în legătură cu războiul din Ucraina, prin urmare s-au găsit o grămadă de inși să-i cânte deja prohodul lui Donald Trump. Motiv pentru care în România, în siajul acestei proiecții în legătură cu Donald Trump, cum că ar fi pe fărașul istoriei deja, deși n-a trecut decât un an și un pic de la momentul în care a fost investit ca președinte al SUA. Sunt unii care zic acum ce bine că Nicușor Dan nu mai merge să se întâlnească cu Donald Trump. Că dacă se ducea să se întâlnească cu Donald Trump ar fi trebuit să se întâlnească cu un pedofil aflat deja în cădere mare de tot. Cum să dea al nostru mâna cu unul care este într-un hal din în ăsta de lipsă de popularitate deja în Statele Unite, care la nivel mondial s-a făcut de tot râsul și care colac peste pupăză apare și în dosarele Epstein. Le luăm pe rând. Credeți că situația lui Donald Trump acum e una complicată la nivel mondial și pe plan intern? Și adaug și ceea ce se întâmplă în Minnesota legat de migranți și scandalul de acolo.

Adrian Severin a spus că încă de la început a considerat misiunea lui Donald Trump ca fiind una aproape imposibilă. El a explicat că rolul acestuia nu este acela de mare constructor, ci de demolator al unui sistem pe care îl consideră depășit.

Potrivit lui Severin, Trump nu are timpul necesar pentru a construi ceva complet nou, iar înainte de orice reconstrucție este nevoie de o curățare a terenului. El a afirmat că nu tot ce este demolat a fost neapărat greșit, dar multe structuri și idei și-au epuizat potențialul și nu mai pot funcționa în forma actuală.

Fostul ministru de Externe a susținut că Donald Trump îndeplinește un rol istoric, indiferent dacă este sau nu conștient de acest lucru. El a spus că acțiunile lui pot fi deliberate sau pot veni din instinct, dar că, în ambele cazuri, ele au un caracter istoric.

Severin a explicat că istoria funcționează pe baza unor legități clare. Instituțiile, ideile și chiar imperiile au o durată de viață limitată, iar atunci când ajung la final, apar inevitabil perioade de nervozitate, haos și căutare. El a afirmat că menținerea artificială a unor structuri care nu mai pot funcționa nu face decât să prelungească criza.

În acest sens, Severin a spus că o demolare rapidă poate facilita o tranziție mai ușoară către o nouă etapă. Din această perspectivă, el a văzut rolul lui Trump ca pe unul necesar într-un moment de ruptură istorică.