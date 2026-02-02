Robert Turcescu ridică problema presiunii publice și a imaginii lui Donald Trump
Robert Turcescu a precizat că există o parte a opiniei publice care așteaptă un eșec al lui Donald Trump. El a spus că sunt invocate mai multe elemente pentru a susține această teză, de la reapariția dosarului Epstein, până la sondajele de opinie și apropierea alegerilor de tip mid-term din Statele Unite.
În același context, Turcescu a vorbit despre ceea ce a numit un „gap de imagine”, legat de pozițiile lui Trump în chestiuni precum Groenlanda sau războiul din Ucraina. El a menționat că, în România, aceste interpretări sunt folosite pentru a susține ideea că a fost bine că Nicușor Dan nu s-a întâlnit cu Trump, pentru a evita asocierea cu un lider despre care unii spun că ar fi în declin politic și de popularitate.
Robert Turcescu: Domnule Severin, vreau să vă rog să comentați puțin situația în care se află momentul de față Donald Trump, pentru că sunt unii care țin degetele așa încrucișate când vine vorba de domnul Trump, doar doar să-și rupă gâtul. Pentru că ei spun așa: „l-a lovit cazul Epstein, e o problemă acolo, e nenorocire curată, nu stă bine deloc în sondaje” și se apropie mid-term-ul în Statele Unite ale Americii și e nasol pentru el și pentru republicani.
Este într-un „gap de imagine” după ceea ce a făcut legat de Groenlanda și după atitudinea pe care a avut-o în legătură cu războiul din Ucraina, prin urmare s-au găsit o grămadă de inși să-i cânte deja prohodul lui Donald Trump.
Motiv pentru care în România, în siajul acestei proiecții în legătură cu Donald Trump, cum că ar fi pe fărașul istoriei deja, deși n-a trecut decât un an și un pic de la momentul în care a fost investit ca președinte al SUA. Sunt unii care zic acum ce bine că Nicușor Dan nu mai merge să se întâlnească cu Donald Trump. Că dacă se ducea să se întâlnească cu Donald Trump ar fi trebuit să se întâlnească cu un pedofil aflat deja în cădere mare de tot.
Cum să dea al nostru mâna cu unul care este într-un hal din în ăsta de lipsă de popularitate deja în Statele Unite, care la nivel mondial s-a făcut de tot râsul și care colac peste pupăză apare și în dosarele Epstein. Le luăm pe rând. Credeți că situația lui Donald Trump acum e una complicată la nivel mondial și pe plan intern? Și adaug și ceea ce se întâmplă în Minnesota legat de migranți și scandalul de acolo.
Adrian Severin spune că misiunea lui Trump este una de demolare, nu de construcție
Adrian Severin a spus că încă de la început a considerat misiunea lui Donald Trump ca fiind una aproape imposibilă. El a explicat că rolul acestuia nu este acela de mare constructor, ci de demolator al unui sistem pe care îl consideră depășit.
Potrivit lui Severin, Trump nu are timpul necesar pentru a construi ceva complet nou, iar înainte de orice reconstrucție este nevoie de o curățare a terenului. El a afirmat că nu tot ce este demolat a fost neapărat greșit, dar multe structuri și idei și-au epuizat potențialul și nu mai pot funcționa în forma actuală.
Fostul ministru de Externe a susținut că Donald Trump îndeplinește un rol istoric, indiferent dacă este sau nu conștient de acest lucru. El a spus că acțiunile lui pot fi deliberate sau pot veni din instinct, dar că, în ambele cazuri, ele au un caracter istoric.
Severin a explicat că istoria funcționează pe baza unor legități clare. Instituțiile, ideile și chiar imperiile au o durată de viață limitată, iar atunci când ajung la final, apar inevitabil perioade de nervozitate, haos și căutare. El a afirmat că menținerea artificială a unor structuri care nu mai pot funcționa nu face decât să prelungească criza.
În acest sens, Severin a spus că o demolare rapidă poate facilita o tranziție mai ușoară către o nouă etapă. Din această perspectivă, el a văzut rolul lui Trump ca pe unul necesar într-un moment de ruptură istorică.
Adrian Severin: Știam de la început că misiunea domnului Trump este una cvasi imposibilă. Eu unul am spus că meritul pe care el îl va avea, dacă îl va avea, va fi acela de a fi un mare demolator, nu un mare constructor. Nu are nici timpul să construiască și pentru a construi mai întâi trebuia să demoleze, să curețe terenul. Nu spun că tot ceea ce demolează a fost rău, dar este depășit. Ceea ce a fost bun este epuizat, este depășit. Cred că domnul Donald Trump îndeplinește un destin istoric. de care el este conștient sau nu este conștient. Acțiunile lui sunt deliberate sau sunt rodul instinctului lui?
Deliberarea sau instinctul au caracter istoric, prin aceea că, în punct unei epoci pe care noi nu o mai putem prelungi. Viața tuturor, a instituțiilor și a ideilor și bineînțeles a oamenilor e finită și în toată istoria am avut imperii remarcabile care în ciuda performanțelor lor memorabile și-au terminat viața la un moment dat. Întotdeauna după sau aproape întotdeauna după el a venit o perioadă de nervozitate, de haos, de neliniște, de căutare, dar nu se putea evita această situație prin menținerea a ceva ce nu mai putea trăi.
Dărâmarea, demolarea cu cât a fost făcută mai rapid, cu atât mai ușor se făcea trecerea la reconstrucție. Cred că acesta este rolul domnului Donald Trump, de care el își dă sau nu seama, dar destinul joacă și el un rol. Există niște legități ale istoriei care aduc în față oameni necesari în momente de trebuință.
Venind cu un asemenea mesaj al destinului, cu un asemenea mandat istoric al istoriei, era limpede că se va ciocni de o serie întreagă de dificultăți, de o serie de obstacole. Obstacole care îl fac în acest moment să aibă probleme în Minnesota. Deci probleme interne care sigur puteau fi și amorsate sau amplificate de adversarii lui interni și externi. Dacă și America se bagă în treburile interne ale altora, să fim siguri că și alții se bagă în treburile interne ale Americii. De aceea le spun colegilor americani: „ce ție nu-ți place, altuia nu-i face”, proverb românesc pe care se pare că nu-l știu.
Pe de altă parte, sigur, s-a izbit de rezistența propriilor aliați europeni, atât în chestiunea ucraineană cât și în chestiunea groenlandeză. Ba, eu aș spune că s-a izbit într-o oarecare măsură și în chestiunea Gazei și chiar în chestiunea venezueleană.
