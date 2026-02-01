Deși aceste metode digitale aduc un nivel ridicat de confort și flexibilitate în comunicarea familială, experții Kaspersky atrag atenția că o conectivitate online crescută presupune și o grijă sporită pentru siguranța digitală și protecția dispozitivelor.

Comunicarea în mediul digital a devenit o parte integrantă a vieții de zi cu zi. Datorită apelurilor video și mesajelor instantanee, putem menține legătura cu cei dragi, indiferent unde ne aflăm. Digitalizarea a schimbat nu doar modul în care comunicăm, ci și modul în care ne petrecem timpul liber împreună. Kaspersky a realizat un sondaj* pentru a evidenția tiparele comune ale vieții de familie moderne în era digitală și pentru a descoperi provocările de securitate cibernetică care se ascund în spatele interacțiunilor noastre prin intermediul ecranelor.

Potrivit sondajului, schimbul regulat de mesaje prin WhatsApp, Telegram, Signal, Viber și alte aplicații de mesagerie se află în topul opțiunilor utilizatorilor atunci când comunică cu familiile lor. Persoanele din grupa de vârstă 35–54 de ani sunt cele mai predispuse să comunice în acest mod, 89% dintre respondenți alegând această opțiune. Apelurile video sunt o opțiune mult mai puțin populară în rândul respondenților ca modalitate de a păstra legătura cu rudele, fiind alese de doar 58%.

Un alt mod popular prin care multe familii rămân conectate online este schimbul de postări și meme-uri pe rețelele sociale și în aplicațiile de mesagerie (53%). Grupa de vârstă 18–34 de ani conduce acest trend, cu o rată de participare de 58%, demonstrând cum umorul și referințele culturale comune devin mecanisme esențiale de consolidare a relațiilor familiale.

Generația mai în vârstă (peste 55 de ani) este, în general, mai puțin implicată digital decât celelalte grupe de vârstă, deși ponderea celor care comunică cu familia prin aplicații de mesagerie este comparabilă cu media (85%). 42% dintre persoanele din această categorie de vârstă fac schimb de meme-uri și postări prin intermediul rețelelor sociale. În ciuda faptului că persoanele în vârstă sunt mai active în mediul digital, este posibil ca acestea să nu fie pregătite să facă față amenințărilor și fraudelor cibernetice. Prin urmare, utilizatorii ar trebui să-și educe rudele mai în vârstă cu privire la modul în care pot rămâne în siguranță online și să utilizeze dispozitivele în mod securizat.

Chiar și pentru utilizatorii avansați, comunicarea online implică riscuri potențiale de securitate cibernetică. De la tentative de phishing deghizate în mesaje legitime până la atacuri sofisticate de inginerie socială, câmpul de luptă digital operează în cadrul celor mai personale canale de comunicare. Pentru a asigura o protecție completă a aplicațiilor de mesagerie, este recomandat să activați autentificarea în doi factori acolo unde este posibil, să utilizați parole unice și complexe pentru fiecare cont, să rămâneți sceptici față de link-urile sau documentele neașteptate, să folosiți o soluție de securitate fiabilă cu protecție anti-phishing pentru aplicațiile de mesagerie și să urmați recomandările de securitate ale experților Kaspersky.

Jocurile online nu sunt la fel de populare ca activitate de petrecere a timpului liber în familie, doar 35% dintre respondenți alegându-le. Totuși, în rândul generației tinere, acest procent crește la 45%.

Deși partajarea abonamentelor de streaming și a conturilor de gaming poate părea o soluție rentabilă, aceasta deschide ușa către o serie de vulnerabilități digitale care pot compromite securitatea și confidențialitatea familiei, mai ales atunci când un cont este utilizat de mai mulți membri ai familiei sub același nume de utilizator și cu aceeași parolă. Astfel de conturi creează condițiile ideale pentru breșe de securitate. Dacă dispozitivul unui membru al familiei este compromis, hackerii obțin acces la întregul cont. În plus, reutilizarea parolelor pe mai multe platforme înseamnă că o singură breșă poate expune informații financiare, conturi de e-mail și alte date sensibile. Pentru a gestiona toate parolele în siguranță, este recomandat să utilizați un manager de parole pentru toți membrii familiei.

Studiul a fost realizat de centrul de cercetare de piață al Kaspersky în noiembrie 2025. La sondaj au participat 3.000 de respondenți din 15 țări (Argentina, Chile, China, Germania, India, Indonezia, Italia, Malaezia, Mexic, Arabia Saudită, Africa de Sud, Spania, Turcia, Regatul Unit, Emiratele Arabe Unite).