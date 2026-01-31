WhatsApp a introdus o nouă funcție de securitate, numită „Strict Account Settings” sau, neoficial, WhatsApp Lockdown, fără un anunț mare. Aceasta oferă protecție suplimentară împotriva atacurilor online și este gândită mai ales pentru persoanele cu risc crescut, cum sunt jurnaliștii, activiștii sau persoanele publice. Când este activată, funcția blochează automat fișierele și imaginile primite de la persoane necunoscute și oprește apelurile de la oameni care nu sunt în lista ta de contacte.

De asemenea, restricționează câteva funcții ale aplicației: previzualizarea linkurilor este dezactivată, doar anumite persoane te pot adăuga în grupuri, iar cei care nu sunt în lista ta de contacte nu mai pot vedea fotografia de profil, descrierea sau statusul online. WhatsApp atenționează că această funcție nu este pentru toată lumea, ci doar pentru cei care cred că ar putea fi ținta unui atac cibernetic sofisticat.

WhatsApp folosește de mult timp criptare end-to-end, care protejează mesajele utilizatorilor, dar a întărit securitatea după ce a fost ținta unor atacuri cu spyware, inclusiv celebrul Pegasus, creat de compania israeliană NSO Group. Acest program permite accesul la telefonul victimei chiar și printr-un simplu apel. Meta, compania-mamă a WhatsApp, a dat în judecată NSO Group și a obținut peste 167 de milioane de dolari despăgubiri.

Anul trecut, WhatsApp a oprit și o altă campanie de spionaj care viza jurnaliști și membri ai societății civile. În prezent, Meta are un proces în care se susține că WhatsApp ar putea citi conversațiile private ale utilizatorilor, dar compania neagă aceste acuzații. Andy Stone, directorul de comunicare al Meta, a spus pentru Bloomberg că procesul este „o ficțiune fără bază” și a subliniat că WhatsApp folosește criptarea Signal pentru a proteja mesajele.

Funcția „Strict Account Settings” va fi disponibilă treptat în următoarele săptămâni. Poți să o activezi din aplicație urmând acest traseu: Settings → Privacy → Advanced → Strict Account Settings. Această opțiune poate fi pornită doar de pe telefonul principal și nu funcționează din versiunea web a aplicației.