Startup-urile românești atrag investiții importante și reușesc să mențină interesul fondurilor de venture capital, chiar dacă piața globală de finanțare a devenit mai precaută. În 2025, companiile aflate la început de drum au atras aproximativ 103 milioane de euro prin 40 de tranzacții, iar 55 milioane de euro au mers către companii aflate în faze timpurii de dezvoltare.

Deși valoarea totală a investițiilor este ușor mai mică decât în anii anteriori, specialiștii spun că piața nu este în scădere, ci mai selectivă. Investitorii preferă startup-uri care au deja un produs validat, un model de business clar și capacitatea de a se extinde rapid pe piețele internaționale.

În ultimii ani, România s-a remarcat în regiune prin numărul mare de companii tehnologice dezvoltate de echipe locale. Costurile competitive, talentul din IT și accesul la piețe externe au contribuit la dezvoltarea unui ecosistem care produce tot mai multe companii inovatoare.

Un alt factor important este interesul fondurilor internaționale pentru startup-urile românești. Tot mai multe runde de finanțare sunt realizate cu participarea investitorilor din Europa Occidentală sau din Statele Unite, ceea ce permite companiilor locale să își accelereze expansiunea globală.

Majoritatea investițiilor atrase de startup-urile românești se concentrează în domeniul tehnologic, unde produsele digitale pot fi scalate rapid la nivel global. În 2025, cele mai mari runde de finanțare au fost realizate de companii care dezvoltă software, soluții bazate pe inteligență artificială și platforme digitale pentru companii.

Printre cele mai importante investiții se numără finanțările obținute de startup-uri românești din sectorul AI și software enterprise, unele dintre acestea depășind pragul de 20 de milioane de euro într-o singură rundă.

Investitorii sunt interesați în special de companii care dezvoltă tehnologii avansate, deoarece aceste produse pot fi comercializate pe piețe globale fără costuri logistice ridicate. În plus, cererea pentru soluții digitale continuă să crească accelerat în multe industrii.

Printre domeniile care atrag cele mai mari investiții se numără:

software pentru companii (enterprise software)

inteligență artificială și automatizare

fintech și plăți digitale

securitate cibernetică

soluții digitale pentru sănătate (healthtech)

tehnologii pentru industria auto și mobilitate.

Aceste sectoare oferă companiilor posibilitatea de a crește rapid și de a accesa piețe internaționale, ceea ce reprezintă un argument important pentru investitori.

O tendință tot mai vizibilă pe piața de venture capital este orientarea către startup-uri aflate în stadiu incipient. Investitorii preferă să finanțeze idei promițătoare încă din primele etape, când evaluarea companiei este mai redusă și potențialul de creștere este mai mare.

În 2025, peste jumătate din capitalul investit în startup-uri românești a mers către companii aflate în faze timpurii de dezvoltare. Aceste finanțări sunt utilizate, de regulă, pentru dezvoltarea produsului, extinderea echipei și lansarea pe piețe externe.

Valorile medii ale finanțărilor diferă în funcție de etapa în care se află compania:

Finanțările din etapa inițială ajung, în medie, la aproximativ 500.000 de euro.

Finanțările pentru dezvoltarea startup-urilor depășesc frecvent 1–1,5 milioane de euro.

Investițiile acordate companiilor aflate în faze avansate de creștere pot depăși 10 milioane de euro.

Această structură arată că ecosistemul local începe să devină mai matur, deoarece startup-urile românești reușesc să treacă din ce în ce mai des de faza inițială și să atragă investiții mai mari pentru extinderea internațională.

În ultimii ani, ecosistemul startup-urilor din România a evoluat rapid, fiind susținut de acceleratoare, fonduri de venture capital și programe europene de finanțare. Tot mai multe companii locale dezvoltă produse destinate piețelor globale, ceea ce crește interesul investitorilor.

România a reușit să depășească pragul de 100 de milioane de euro investiți anual în startup-uri pentru mai mulți ani consecutiv, semn că piața începe să capete stabilitate. Deși nivelul finanțărilor rămâne mai mic decât în țări precum Polonia sau Estonia, ritmul de dezvoltare este considerat promițător.

Specialiștii din industrie spun că avantajul principal al României rămâne capitalul uman din domeniul tehnologic. Numărul mare de programatori și ingineri software permite dezvoltarea rapidă a produselor digitale, ceea ce face ca startup-urile românești să fie atractive pentru investitorii internaționali.

Pe măsură ce tot mai multe companii locale reușesc să se extindă pe piețele globale, ecosistemul startup-urilor din România are șanse să atragă investiții tot mai mari în anii următori.