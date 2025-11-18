Din cuprinsul articolului Dedeman, eficiență și pe utilizarea inteligentă a resurselor

Despre anul 2025, Dragoș Pavăl afirmă că a fost „plin de provocări, resimțite de noi toți, atât personal, cât și în business”. Totuși, echipa a preferat să privească înainte și să transforme dificultățile în oportunități de inovare. Creativitatea, adaptabilitatea și soluțiile rapide au devenit instrumente-cheie pentru a rămâne aproape de clienți, angajați și parteneri. Compania Dedeman a fost inclusă de Revista Capital în „Top 300 Companii”, iar Dragoș Pavăl, co-fondator și președinte, a vorbit în cadrul unui interviu despre strategia din ultimii ani și despre planurile de viitor.

CAPITAL: Cu ce cifră de afaceri și cu ce profit net ați încheiat anul 2024?

DRAGOȘ PAVĂL: Am încheiat anul 2024 cu rezultate financiare solide, care reflectă o strategie axată pe eficiență și pe utilizarea inteligentă a resurselor. Am investit în proiecte cu impact direct, precum instalarea de panouri solare pe magazine și creșterea eficienței energetice. Avem un avantaj important prin faptul că toate activele imobiliare sunt deținute de companie, ceea ce ne oferă stabilitate și un control mai bun al costurilor. În plus, am internalizat servicii esențiale, optimizând cheltuielile și consolidând procesele. Toate acestea se traduc în rezultate financiare sănătoase, care ne permit să oferim clienților cele mai bune opțiuni în raportul calitate-preț și, în același timp, să asigurăm stabilitate și siguranță pentru angajații noștri.

C: Ce investiții ați realizat în ultimul an? Ce investiții aveți plănuite pentru următorul sau următorii ani?

DP: În 2024 am finalizat cu succes investiția din Alexandria, deschizând un magazin Dedeman într-un județ în care nu eram prezenți, iar până la final de an urmează și inaugurarea celui din Mediaș.

Un moment deosebit a fost achiziția lanțului Praktiker Hellas din Grecia, un pas strategic important pentru extinderea noastră internațională.

Pentru următorii ani, vom continua să investim în modernizare și extindere, logistică și digitalizare.

Seriozitate, muncă onestă, respect față de clienți



C: Care au fost principalele provocări prin care a trecut compania dumneavoastră în ultimul an?

DP: Anul 2025 a fost unul plin de provocări, resimțite de noi toți, atât personal, cât și în business. Totuși, echipa noastră a ales mereu să privească înainte, să transforme orice provocare într-un prilej de a inova și să se bazeze pe creativitate și adaptabilitate, pentru a găsi soluții eficiente și pentru a fi alături de oamenii din jur, fie că a fost vorba de clienți, angajați sau parteneri.

C: Care sunt diferențiatorii companiei dumneavoastră în piața în care activați?

DP: Cred că diferențiatorul nostru nu este un secret: cultura Dedeman, bazată pe seriozitate, muncă onestă, respect față de clienți, parteneriate solide și responsabilitate față de comunitate. Avem o echipă numeroasă, bine pregătită și dedicată. De asemenea, suntem prezenți în aproape fiecare județ al țării, cu 64 de magazine, pentru că strategia noastră a fost mereu să fim aproape de oameni, prin oameni, care trăiesc și împărtășesc aceste valori zi de zi.

C: Cum vă selectați și fidelizați angajații?

DP: Procesul de recrutare și pregătire se face exclusiv intern, cu atenție și grijă, astfel încât fiecare coleg să înțeleagă valorile și cultura Dedeman încă de la bun început. Pentru noi este o prioritate să oferim un mediu stabil, corect și motivant, în care oamenii simt siguranță și încurajare. Investim constant în formare, în programe de dezvoltare și în aprecierea muncii lor, pentru ca fiecare dintre colegi să aibă oportunitatea de a evolua odată cu compania.

Educația, cel mai important pilon



C: Ce programe de CSR ați desfășurat în ultimul an? Ce programe aveți prevăzute pentru următorul an?

DP: Educația rămâne cel mai important pilon pentru noi, iar în ultimul an am continuat să susținem proiecte care sprijină dezvoltarea copiilor și a tinerilor, dar și a profesorilor. În același timp, nu neglijăm inițiativele din domenii precum cultură, sport, mediu, dar și pe cele pentru comunitate, toate incluse în programul nostru de CSR denumit „Planuri de Bine”. Implicarea noastră este constantă și discretă, cu focus pe impactul real pe termen lung.

C: Cum ați caracteriza mediul economic din România?

DP: Mediul economic românesc este dinamic, uneori imprevizibil, dar cu un potențial uriaș. Credem în puterea de adaptare a mediului de afaceri și în faptul că România are resurse și oameni muncitori și creativi, capabili să susțină dezvoltarea pe termen lung.

C: Cum vedeți viitorul economic al țării? Dar al companiei dumneavoastră în acest mediu?

DP: Am fost și sunt un optimist. România are nevoie de stabilitate și predictibilitate, dar are și șansa de a deveni un pol economic regional.

Dedeman își va continua parcursul de creștere și consolidare, cu planuri mari peste granițe, dar totodată cu rădăcini solide aici, acasă.

C: Dacă ar fi să vă caracterizați compania printr-o frază, care ar fi aceea?

DP: „Dedeman susține România în construcție” – pentru că suntem alături de oameni, comunități și proiecte care contribuie la dezvoltarea țării, zi de zi, prin muncă serioasă, valori și responsabilitate.