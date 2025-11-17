Președinta Comisiei Europene a subliniat în scrisoarea adresată guvernelor UE că au fost identificate trei opțiuni. Prima vizează sprijinul acordat prin granturi finanțate direct de statele membre.

A doua variantă se referă la un împrumut cu recurs limitat, finanțat de Uniunea Europeană prin accesarea piețelor financiare. Cea de-a treia opțiune propusă este un împrumut cu recurs limitat care ar utiliza soldurile de numerar ale activelor rusești înghețate.

Von der Leyen a precizat că cele trei opțiuni pot fi utilizate individual, combinate sau aplicate în etape, în funcție de decizia finală care va fi luată la nivel european.

„Am identificat trei opţiuni principale, şi anume sprijinul finanţat de statele membre prin granturi, un împrumut cu recurs limitat finanţat de Uniune prin împrumuturi pe pieţele financiare sau un împrumut cu recurs limitat legat de soldurile de numerar ale activelor blocate”, a declarat Ursula von der Leyen în scrisoarea văzută de Reuters.

În documentul cu opțiuni transmis statelor membre se menționează că variantele propuse pot avea caracter tranzitoriu și pot fi limitate în timp. Necesitatea acestui cadru temporar este legată de termenele în care este nevoie de finanțare, având în vedere obiectivul de a începe plățile către Ucraina până în trimestrul al doilea al anului 2026.

Documentul arată că opțiunea sprijinului prin granturi și cea a împrumuturilor contractate pe piețele financiare ar putea funcționa ca soluții provizorii până la adoptarea noului buget pe termen lung al Uniunii Europene, care va intra în vigoare în 2028.

„Având în vedere urgenţa situaţiei, complexitatea variabilă a opţiunilor şi necesitatea de a începe plăţile până în al doilea trimestru al anului 2026, orice opţiune selectată ar putea fi concepută ca fiind tranzitorie şi limitată în timp”, se arată în documentul cu opţiuni.

În scrisoarea sa, Ursula von der Leyen le transmite statelor membre că este necesar un acord cât mai rapid. Ea subliniază că la următoarea reuniune a Consiliului European din decembrie trebuie stabilită varianta prin care va fi asigurată finanțarea necesară Ucrainei.

În mesajul către capitalele europene este accentuată urgența identificării unei soluții clare, astfel încât mecanismul să poată fi pus în aplicare în calendarul indicat.