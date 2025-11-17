Președintele Donald Trump a declarat duminică, în Florida, înainte de a se întoarce la Casa Albă, că a sugerat ca orice țară care întreține relații comerciale cu Rusia să fie sancționată sever. El a precizat că propunerea legislativă a Senatului, care vizează sancționarea țărilor care fac afaceri cu Rusia, ar fi „în regulă” pentru el, acesta fiind considerat cel mai clar semn de până acum că ar putea sprijini măsurile menite să limiteze finanțarea Moscovei.

„După cum ştiţi, eu am sugerat acest lucru, astfel încât orice ţară care face afaceri cu Rusia va fi sancţionată foarte sever”, a declarat Trump duminică, în Florida, înainte de a se întoarce la Casa Albă.

Liderul majorității din Senat, John Thune, a declarat în octombrie că este pregătit să supună la vot proiectul de lege promovat de mult timp de senatorul republican Lindsey Graham din Carolina de Sud, care prevede sancțiuni împotriva Rusiei. Totuși, Thune a menționat că nu dorește să stabilească un termen limită strict pentru adoptarea acestuia.

Legea ar oferi președintelui Trump posibilitatea de a impune tarife de până la 500% asupra importurilor din țările care cumpără produse energetice rusești și nu susțin Ucraina, vizând în special marii consumatori de energie rusă, precum China și India.

„S-ar putea să adauge şi Iranul pe listă”, a menţionat Trump duminică seară, potrivit Reuters.

Democrații și o parte dintre republicanii din Congres au făcut presiuni pentru adoptarea unei legi menite să sancționeze Rusia pentru războiul său continuu împotriva Ucrainei. Donald Trump s-a arătat însă reticent în a sprijini această inițiativă, încercând în schimb să îl aducă pe președintele rus Vladimir Putin la masa negocierilor de pace cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

După aproape patru ani de conflict, Putin nu a dat semne că ar renunța la campania militară, iar Trump nu a reușit să-l convingă pe liderul de la Kremlin nici după ce l-a găzduit la un summit în Alaska.

În paralel, Ucraina a intensificat atacurile asupra infrastructurii petroliere rusești, în timp ce Rusia și-a amplificat raidurile aeriene și exercită presiuni pentru a prelua controlul asupra nodului feroviar Pokrovsk.