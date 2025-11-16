Guvernul sud-coreean a anunțat că va crește cu 20% subvențiile pentru achiziția de vehicule electrice începând de anul viitor, o măsură menită să ofere o plasă de siguranță industriei auto locale, care resimte presiunea tarifelor de import impuse de Statele Unite. Bugetul total destinat acestor stimulente va urca la 936 de miliarde de woni, ceea ce reprezintă o majorare de 156 de miliarde de woni față de nivelul din prezent.

Potrivit autorităților de la Seul, aceste fonduri suplimentare sunt esențiale pentru a menține ritmul de electrificare și competitivitatea constructorilor locali în piețele externe, în special pe piața americană, considerată vitală pentru exporturile sud-coreene.

Planul guvernamental nu se oprește la producătorii de vehicule. În pachet sunt incluse măsuri de sprijin pentru furnizorii de piese auto, sector puternic expus fluctuațiilor comerciale internaționale. Executivul promite să mențină nivelul finanțării politice de 15 trilioane de woni acordat în 2024.

În plus, Seulul va consolida programele de garanții pentru companiile care colaborează cu parteneri din alte țări, astfel încât firmele să poată accesa împrumuturi pe termen lung cu dobânzi reduse. Acest ajutor are rolul de a proteja lanțul de aprovizionare regional și de a susține investițiile în diversificare.

Industria auto rămâne una dintre cele mai puternice ramuri ale economiei sud-coreene. În 2024, exporturile din acest sector au ajuns la 70,8 miliarde de dolari, reprezentând peste 10% din totalul exporturilor naționale, evaluate la 683,8 miliarde de dolari.

Constructorii sud-coreeni, recunoscuți pentru avansul în tehnologia vehiculelor electrice, încearcă să își protejeze poziția pe o piață globală marcată de tensiuni comerciale, acorduri bilaterale în schimbare și politici industriale agresive din partea marilor economii.

În ultimele săptămâni, Coreea de Sud și Statele Unite au ajuns la un acord privind stabilirea unui tarif unitar de 15% pentru importurile americane de automobile și piese auto coreene. Decizia vine în contextul în care Washingtonul a aplicat măsuri similare competitorilor japonezi, după acordul încheiat cu Tokyo în luna septembrie.

Guvernul sud-coreean a precizat că data de intrare în vigoare a reducerii tarifare va fi retroactivă, fiind calculată din prima zi a lunii în care acordul comercial va fi finalizat și în care proiectul legislativ american, ce include un pachet de investiții de 350 de miliarde de dolari, va fi înaintat Congresului.

Un alt element important al înțelegerii bilaterale este eliminarea plafonului de 50.000 de unități pentru mașinile produse în SUA care respectă standardele federale de siguranță. Aceste vehicule vor putea fi importate în Coreea de Sud fără modificări suplimentare, facilitând accesul constructorilor americani pe piața asiatică.

Acordul a fost conturat după summitul organizat luna trecută între președintele sud-coreean Lee Jae Myung și președintele american Donald Trump, însă industria auto sud-coreeană aștepta confirmarea oficială înainte de a evalua impactul real asupra exporturilor.