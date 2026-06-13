Sprijin sau responsabilitate? Dilema părinților în fața copiilor adulți

Un grup de specialiști în finanțe personale a discutat despre provocările sprijinirii copiilor adulți. Panelul a reunit autori și profesori, printre care Laura Ullrich de la Indeed, Matt Schulz de la LendingTree, George Kamel de la The Ramsey Show, Caitlin Zaloom de la Universitatea din New York și John Campbell de la Harvard. Gazda discuției a fost Oyin Adedoyin.

Participanții au analizat realitățile plasei de siguranță moderne și au împărtășit experiențe personale privind gestionarea etapelor financiare în raport cu propriii copii. Experții au explicat că, deși fiecare familie are propria situație, există principii comune.

„Să presupunem că ești un părinte al cărui copil a absolvit recent facultatea și se află în această poziție chiar acum, luptându-se să obțină un loc de muncă și cerând bani. Ce îi spui copilului tău care cere sprijin financiar?”, a întrebat unul dintre aprticipanți.

Laura Ullrich a explicat că importanța stabilirii limitelor clare în relația financiară cu copiii: „Este esențial să știi cât și când poți ajuta, fără a compromite propriile obiective financiare”.

Matt Schulz a adăugat că dialogul deschis între părinți și copii ajută la prevenirea tensiunilor financiare. „Mulți părinți subestimează cât de mult poate influența comunicarea sinceră așteptările și responsabilitatea copiilor adulți”, a explicat el, potrivit wsj.com.

Caitlin Zaloom a evidențiat factorii economici externi care influențează deciziile tinerilor: „Piața muncii nu este uniformă, iar sprijinul părinților poate fi un factor crucial pentru stabilitatea financiară inițială.”

George Kamel a adus în discuție echilibrul între sprijin și autonomie: „Chiar dacă vrei să ajuți, este important să încurajezi dezvoltarea abilităților financiare proprii ale copiilor.”

John Campbell a remarcat că educația financiară timpurie poate reduce dependența de sprijinul părinților. „O pregătire solidă în gestionarea banilor încă din adolescență are efecte pe termen lung”, a spus profesorul de la Harvard.

Participanții au împărtășit, de asemenea, situații personale, ilustrând cum au gestionat cererile copiilor lor adulți. „Discuțiile au devenit surprinzător de personale, pentru că mulți dintre noi suntem părinți și trăim aceste etape cu propriile familii”, a explicat Oyin Adedoyin.

Laura Ullrich a povestit despre ajustarea bugetului familial pentru a permite sprijin temporar: „Am stabilit o sumă fixă și am discutat deschis despre termenii acesteia.”

Matt Schulz a menționat că stabilirea unor așteptări realiste reduce conflictele: „Copiii trebuie să înțeleagă că sprijinul are limite și că planificarea pe termen lung este responsabilitatea lor.”

Caitlin Zaloom a subliniat, de asemenea, că flexibilitatea rămâne importantă: „Situațiile se schimbă rapid, iar părinții trebuie să fie pregătiți să ajusteze nivelul de ajutor oferit.”

Matt Schulz a oferit o perspectivă personală asupra modului în care evoluția pieței muncii influențează alegerile educaționale și profesionale ale tinerilor, pornind de la experiența propriei familii. El a făcut referire la parcursul academic al fiului său, aflat într-o etapă avansată a studiilor universitare și orientat către domeniul afacerilor și al sistemelor informaționale.

„Fiul meu tocmai și-a terminat anul doi la Texas A&M, este la școala de afaceri și urmează să obțină o diplomă în MIS.” Schulz a recunoscut că nu împărtășește complet evaluările pesimiste privind anumite specializări tehnologice, inclusiv știința datelor, însă a subliniat că realitatea rămâne complexă și dificil de anticipat. „Așadar, nu sunt foarte încântat de ceea ce s-a spus despre perspectivele științei datelor, dar iată-ne.”

În acest context, el a explicat că abordarea sa generală rămâne una centrată pe ideea de control individual și adaptare la schimbare, o perspectivă pe care o aplică frecvent și în discuțiile despre finanțe personale.

Schulz a detaliat faptul că există totuși instrumente concrete prin care o persoană își poate consolida poziția profesională, chiar și în condiții de incertitudine. Printre acestea se numără dezvoltarea unor competențe noi și menținerea unui nivel constant de informare în domeniul de activitate. Ideea centrală este legată de adaptabilitate și de capacitatea de a rămâne relevant pe piața muncii.

El a adăugat că un element esențial al acestui proces ține de asumarea unui control activ asupra propriului parcurs profesional. „Dar, într-adevăr, poate cel mai mare control pe care îl poți controla este pur și simplu să-ți creezi o rețea de contacte și să ieși în oraș și să întâlnești cât mai mulți oameni posibil.” În viziunea sa, interacțiunile directe și extinderea rețelei de contacte reprezintă un avantaj important în dezvoltarea carierei.

Schulz a făcut referire și la mediul universitar din care provin atât el, cât și fiul său, evidențiind potențialul rețelelor de absolvenți. „Fiul meu la Texas A&M și eu la Universitatea din Texas, două baze enorme de absolvenți care le oferă oamenilor un mic avantaj.” Aceste structuri academice sunt prezentate ca resurse care pot facilita accesul la oportunități profesionale și pot sprijini integrarea pe piața muncii.

În același timp, el a subliniat că acest tip de avantaj nu este un fenomen nou, însă percepția asupra lui pare să fi evoluat în timp. Schulz a remarcat că, în prezent, accentul se mută tot mai mult de la acumularea strictă de cunoștințe către relațiile profesionale construite de-a lungul timpului. „Nu este ca și cum nu ar fi fost întotdeauna așa, dar se pare că astăzi nu contează atât de mult ceea ce știi, cât pe cine cunoști.”