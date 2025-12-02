Sorin Grindeanu a afirmat, marți, la Parlament, că speră ca legea să fie validată de Curtea Constituțională. Potrivit acestuia, România are nevoie de o reglementare în domeniul pensiilor speciale, iar acest parcurs a fost asumat de prim-ministrul Ilie Bolojan.

Grindeanu a explicat că premierul și-a asumat atât calendarul, cât și conținutul proiectului, chiar dacă s-au pierdut câteva săptămâni bune din cauza întârzierilor. Președintele PSD a precizat că, ulterior, și ceilalți parteneri din coaliție au considerat necesar să continue acest demers, pentru a reuși respectarea calendarului stabilit, chiar și pe ultima sută de metri.

„Eu sper ca această lege să treacă de Curtea Constituţională, fiindcă România are nevoie de o reglementare în domeniul acesta al pensiilor speciale. Acum, tot acest drum a fost asumat, aşa cum bine ştiţi, de către prim-ministru. A asumat şi timingul, fiindcă s-au pierdut câteva săptămâni bune, s-a pierdut vremea şi şi-a asumat şi conţinutul, pe care şi noi, după aceea, ca parte a coaliţiei, am considerat necesar să mergem mai departe, astfel încât să prindem, aşa, pe ultima sută de metri, acest calendar”, a afirmat Grindeanu, la Parlament.

Întrebat ce se va întâmpla dacă legea va fi respinsă de Curtea Constituțională, Sorin Grindeanu a spus că nu își dorește acest scenariu. El a reiterat că este important ca această reglementare să existe și a subliniat din nou că, timp de mai bine de trei săptămâni, procesul a fost blocat, iar acest lucru a afectat serios calendarul asumat.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, la angajarea răspunderii Guvernului pe proiectul privind pensiile magistraților, că în nicio țară civilizată nu există pensionări la 48 sau 50 de ani în astfel de sisteme. El a mai spus că nu este normal ca pensia să fie egală sau mai mare decât ultimul salariu încasat.

Bolojan a explicat că această situație creează un sentiment de nedreptate în rândul angajaților care muncesc în condiții dificile, al funcționarilor publici și al investitorilor. Potrivit premierului, proiectul de lege răspunde unei nevoi de echitate socială și corectează o nedreptate acumulată de-a lungul anilor.

„Nicăieri nu există pensionări în aceste sisteme la 48-50 de ani şi nicăieri, într-o ţară civilizată, nu există o pensie cât ultimul salariu sau, aşa cum ştiţi, ani de zile a fost mai mare decât ultimul salariu. Oamenii care lucrează în schimburi în România, care se duc cu autobuzele la serviciu, care ţin benzile de producţie, funcţionarii publici care îşi fac datoria corect, investitorii noştri nu se simt respectaţi cât timp acest sistem este funcţional şi deci această propunere răspunde unui aspect de echitate socială şi corectează o nedreptate acumulată în aceşti ani”, a spus Bolojan.

Guvernul a aprobat marți, într-o ședință extraordinară, forma finală a proiectului de lege privind pensiile magistraților, fără amendamente. Decizia a venit după ce, vinerea trecută, Executivul adoptase deja noul proiect de modificare a pensiilor speciale.

Proiectul prevede creșterea etapizată a vârstei de pensionare până la 65 de ani, precum și plafonarea pensiei la maximum 70% din indemnizația netă primită în ultima lună de activitate.