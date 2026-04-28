Sorin Grindeanu a explicat că nu intenționează să dea înapoi de la această decizie, argumentând că regulile stabilite la nivel politic prevăd o legătură între eventualele demisii din Executiv și cele din conducerea celor două camere ale Parlamentului.

În acest context, el a susținut că, atâta timp cât nu există o demisie din partea prim-ministrului, nici el nu consideră necesar să își părăsească funcția. De asemenea, a făcut referire la situația premierului Ilie Bolojan, sugerând că nu există nicio confirmare oficială privind o eventuală demisie a acestuia, ceea ce, în opinia sa, confirmă că nu există un motiv pentru un gest similar din partea sa.

„Evident, nu dau înapoi de la nimic. Atâta timp cât există un protocol care spune că, dacă prim-ministrul își dădea demisia, Senatul și Camera sunt în același protocol… Nu vine nicio demisie din Guvern. De ce? Și-a dat demisia Bolojan și eu nu știu? Îmi dați o veste bună?”, a afirmat Grindeanu.

Pe fondul acestor declarații, scena politică este marcată de o nouă inițiativă parlamentară majoră. Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan ar putea fi depusă chiar în aceeași zi în Parlament. Demersul a fost anunțat cu o zi înainte de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor, care au decis să își unească eforturile pentru inițierea procedurii.

Pentru depunerea moțiunii au fost deja strânse semnăturile necesare, ceea ce permite continuarea formală a procesului parlamentar. În acest moment, atenția se mută către etapa votului, unde adoptarea moțiunii depinde de obținerea unei majorități de minimum 233 de voturi din totalul celor 463 de parlamentari.

Situația politică rămâne astfel tensionată, cu un dublu plan de acțiune: pe de o parte, poziția fermă a lui Sorin Grindeanu privind menținerea funcției de conducere în Camera Deputaților, iar pe de altă parte, inițiativa de contestare a Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, care ar putea redesena echilibrul de putere din Parlament.

Sorin Grindeanu a reacționat după prima demisie din PSD provocată de decizia partidului de a colabora cu AUR pentru depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Liderul social-democrat a oferit un răspuns scurt atunci când a fost întrebat de jurnaliști despre plecarea din partid a senatoarei Victoria Stoiciu, afirmând că se gândește că aceasta va demisiona și din Senat. Declarația a fost făcută marți, la Parlament.

„Mă gândesc că va demisiona și din Senat”, a reacționat Grindeanu.

Întrebat dacă alianța dintre PSD și AUR pentru moțiunea de cenzură reprezintă o legitimare a fascismului și a extremismului, așa cum susține Victoria Stoiciu, Grindeanu a evitat să intre în polemică și a transmis că a oferit declarații pe această temă cu o zi înainte.

Senatoarea Victoria Stoiciu a anunțat marți că și-a depus oficial demisia din Partidul Social Democrat, la scurt timp după anunțul formațiunii privind colaborarea cu AUR pentru inițierea unei moțiuni de cenzură împotriva Executivului condus de Ilie Bolojan.

„Astăzi mi-am înaintat oficial demisia din Partidul Social Democrat. Decizia vine ca un pas firesc după ce ieri am refuzat să semnez moțiunea de cenzură, marcând momentul în care viziunea mea și direcția actuală a partidului au intrat pe contrasens total”, a scris senatoarea de Vaslui Victoria Stoiciu.

Parlamentara de Vaslui a explicat că decizia reprezintă o continuare firească a refuzului de a semna moțiunea de cenzură și că, în opinia sa, valorile pe care le susține au ajuns în totală contradicție cu actuala direcție a partidului.

„Consider că este nevoie de un cordon sanitar absolut care să mențină forțele extremiste în izolare politică totală. Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului. Pas cu pas, până când monstrul va fi prea mare ca să îl răpunem. Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului. Pas cu pas, până când monstrul va fi prea mare ca să îl răpunem”, a spus senatoarea.

Victoria Stoiciu a fost aleasă senator al României din partea PSD la alegerile din 2024, într-o circumscripție din județul Vaslui.