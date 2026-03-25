Liderul PSD Sorin Grindeanu a atras atenția asupra ritmului lent al Guvernului și a anunțat că Partidul Social Democrat a început un proces intern de evaluare a miniștrilor, care ar putea duce la schimbări în echipa guvernamentală. Criticile sale vizează managementul guvernamental și nu persoanele, potrivit declarațiilor recente.

Grindeanu susține că Guvernul, condus de premierul Ilie Bolojan, nu funcționează eficient.

„Știți, în această perioadă nu aș vrea să duc lucrurile în discuție la nivel personal. Este clar pentru toată lumea că, la nivel guvernamental, lucrurile nu funcționează cum trebuie. Și PSD nu are nimic personal cu Ilie Bolojan. Ilie Bolojan este prim-ministru, dar, ca prim-ministru, lucrurile, așa cum spuneam mai devreme, la nivel guvernamental, din punctul nostru de vedere, nu funcționează cum trebuie”, a declarat Grindeanu

Potrivit lui Grindeanu, ritmul decizional al Executivului este prea lent, iar întârzierile afectează direct românii:

Deciziile întârzie la nivelul ministerelor

Proiectele strategice nu sunt implementate la timp

Fiecare zi de ineficiență are impact economic și social

„Asta arată, dincolo de persoane, un management. Noi, dacă avem ceva, avem lucruri de reproșat care sunt legate de acest management. Dar asta nu înseamnă că nu ne facem și autoevaluare. Noi începem acest proces de consultare internă, în primul rând, cu evaluarea activității noastre, după care, evident, facem evaluarea întregii guvernări. Dar nu putem să ne facem că nu vedem că lucrurile merg într-o direcție greșită”, a spus Grindeanu.

PSD a demarat un proces de autoevaluare care vizează atât activitatea internă a partidului, cât și performanța guvernamentală. Miniștrii social-democrați au fost invitați la întâlniri regionale pentru a prezenta:

Proiectele finalizate

Inițiativele nefinalizate și motivele întârzierilor

Obiectivele pentru perioada următoare

„Pe mine mă interesează efectele, mă interesează să iasă din starea asta de viteză foarte redusă Guvernul, să ia decizii, să acționeze. Cine o să ia? Ministrul Culturii? Ministrul Educației? Toate aceste lucruri se iau la nivel de prim-ministru și la nivel de Guvern. Pe noi ne interesează să ieșim din această zonă urgent, să luăm decizii asemănătoare altor țări. Pentru că, cu fiecare zi care trece, românii pierd”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu a subliniat că această evaluare este esențială pentru identificarea punctelor slabe și a soluțiilor de corectare, fără a viza persoane în mod direct.

Întrebat despre posibilitatea schimbării miniștrilor PSD, Grindeanu a răspuns:

„De aceea v-am spus, și nu de acum, ci de când am pornit acest proces, că această evaluare începe cu o autoevaluare și după aceea o extindem la actul întreg de guvernare. De aceea le-am cerut miniștrilor să vină, în măsura programului disponibil, la întâlnirile regionale, astfel încât să își spună proiectele pe care le-au făcut, pe care ar fi vrut să le facă sau pe care nu au putut să le facă din diverse cauze”, a explicat Grindeanu. „Haideți să vedem”.

Liderul social-democraților a subliniat că PSD exlude orice majoritate cu AUR.

Grindeanu a afirmat că în ultimele 24 de ore a observat mesaje indirecte transmise de reprezentanți ai PNL către AUR. El a precizat că PSD nu impune agende externe și că partidul își concentrează eforturile pe ceea ce este important pentru români.

Această declarație survine după afirmațiile liderului senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, care a spus că partidul său nu intenționează să guverneze împreună cu AUR, dar că opțiunea nu poate fi complet ignorată.

„Cred că am văzut mai mult de atât. În ultimele 24 de ore am văzut și bezele trimise de către reprezentanți ai PNL către AUR, mă refer la diverse dar nu contează. Eu nu impun agenda internă nimănui, noi facem lucrurile pentru noi. Văd că toată lumea are treabă cu PSD. Pe noi ne preocupă alte lucruri, importante pentru români, dincolo de ceea ce vor PSD, PNL și USR. Nu îmi permit să dau lecții celorlalți, cum nu permit celorlalți să dea lecții PSD”.

Liderul PSD a mai adăugat că, în cazul unei moțiuni de cenzură împotriva lui Bolojan, partidul va decide pentru sine și nu în funcție de interesele AUR, PNL sau USR.