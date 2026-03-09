Sorin Grindeanu a afirmat că PSD analizează atent proiectul de buget pentru anul 2026, transmis Guvernului abia în seara precedentă, iar primele concluzii ridică deja semne de întrebare privind includerea unor măsuri convenite anterior în coaliție.

Potrivit liderului social-democrat, o primă evaluare a documentului arată că unele prevederi importante ar lipsi din forma actuală a bugetului, inclusiv pachetul de solidaritate și majorarea salariului minim.

„Sunt câteva lucruri care, la prima vedere, par a nu fi prinse, dincolo de exemplul de pachetul de solidaritate, pe care știți că nu l-au prins în totalitate. La prima vedere, pare că nu e prins și nu e bugetat nici creșterea salariului minim, ceea ce a fost convenită în cadrul coaliției”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a subliniat că aceste aspecte sunt surprinzătoare pentru social-democrați, în condițiile în care ele fuseseră deja discutate și agreate în cadrul negocierilor politice.

„La prima vedere, două elemente lipsesc: pachetul de solidaritate nu este prins integral și creșterea salariului minim nu este bugetată. Sunt lucruri pe care eu credeam că le-am depășit”, a spus președintele PSD.

În acest context, conducerea PSD și organizațiile reprezentând administrația locală vor analiza în detaliu proiectul pentru a formula amendamente.

„În aceste zile, astăzi, mâine, având în vedere că abia aseară a fost trimis proiectul de buget, colegii mei și în structurile amintite de mine, UNECJR, ANR, dar și în Biroul Politic Național, colegii vor încerca să vină cu amendamente pe care să le transmitem către coaliție până în aprobarea proiectului de buget în Guvern”, a spus Grindeanu.

Poziția PSD în discuțiile privind bugetul pentru 2026 se bazează pe un mandat stabilit încă din luna februarie, când partidul a stabilit trei condiții principale pentru negocierile din coaliție.

Acestea vizează includerea pachetului de solidaritate, menținerea finanțării proiectelor locale la nivelul anului 2025 și păstrarea nivelului actual al taxelor și impozitelor, fără modificări suplimentare față de anul precedent.

Liderii social-democrați susțin că lipsa majorării salariului minim din proiectul de buget ar putea deveni un nou punct de dispută în negocierile politice. În același timp, PSD pregătește amendamente care ar urma să fie depuse înainte de adoptarea proiectului de către Guvern și trimiterea acestuia în Parlament.

Dezbaterile parlamentare asupra bugetului ar putea începe în aproximativ o săptămână, după finalizarea procedurilor guvernamentale.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Sorin Grindeanu a ridicat și problema situației financiare a Capitalei și a altor orașe mari din țară. Liderul PSD a anunțat că l-a invitat pe primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, la discuțiile din coaliție pentru a prezenta situația bugetară a Bucureștiului.

Potrivit lui Grindeanu, problemele financiare ale administrației Capitalei nu sunt singulare, existând și alte localități care se confruntă cu datorii importante, motiv pentru care soluțiile trebuie gândite la nivel național.

În perioada următoare, Sorin Grindeanu a anunțat convocarea Consiliului Politic Național al PSD, care va avea loc duminica viitoare și în cadrul căruia partidul va decide poziția oficială privind proiectul de buget pentru 2026.

„Vom decide poziția noastră legată de buget pentru că ne așteptăm ca până la finalul acestei săptămâni proiectul de buget să fie trimis în Parlament, astfel încât în perioada de final de săptămână să poată fi depuse amendamente la buget”, a declarat Grindeanu.

Discuțiile din coaliția de guvernare privind bugetul au devenit unul dintre cele mai tensionate subiecte ale momentului, social-democrații acuzând că unele fonduri solicitate pentru programe sociale nu ar fi fost incluse în forma actuală a documentului.

„Pot să spun că până la ora 13.00, în mod sigur, din ce am discutat și cu colegii mei cei care s-au uitat pe buget, sunt lucruri pe care încă nu le avem clarificate în plus față de cele trei puncte amintite de noi. Și poate va fi nevoie să mai avem o întâlnire până în coaliție, până să trimită spre Parlament sau până se adoptă în Guvern proiectul de buget. Eu nu vreau să spun decât că nu pot să cred că primul ministru să adopte în Guvern un proiect așa cum îl gândește dumneavoastră. Dar asta nu înseamnă că PSD-ul va susține sau nu. Vom hotărî duminica viitoare dacă vom susține sau nu acest proiect sau asta nu înseamnă că nu e posibil să avem amendamente în Parlament care să poată fi susținute și adoptate de o majoritate“, a mai spus, ulterior, Grindeanu.

În paralel cu discuțiile tehnice privind bugetul, Sorin Grindeanu a transmis un mesaj ferm privind măsurile sociale care vizează persoanele vulnerabile, afirmând că PSD nu este dispus să negocieze reducerea acestora.

Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor cu președintele României, Nicușor Dan, referitoare la adoptarea bugetului de stat în Parlament în cursul acestei luni.

„Am văzut punctul de vedere al domnului președinte și eu îmi doresc și mi-aș fi dorit să avem buget din noiembrie, vă spun sincer. Adică e o chestiune la care nu găsesc explicația, de ce n-avem buget în martie, dar trecem peste acest lucru și îmi doresc și eu să avem cât mai repede un buget”, a spus liderul social democrat.

Grindeanu a subliniat că social-democrații insistă ca pachetul de solidaritate și alte măsuri sociale să fie incluse în mod clar în buget înainte ca documentul să ajungă la votul final.

„Asta nu înseamnă că nu-mi doresc ca punctele pe care le-am amintit mai devreme să nu fie prinse în buget. În proiectul de buget astăzi nu sunt prinse”, a adăugat Grindeanu.

Liderul PSD a explicat că pachetul de solidaritate este destinat în principal sprijinirii categoriilor sociale vulnerabile și că aceste măsuri nu ar trebui să devină obiect de negociere politică.

„N-am intrat în amănunte. Știe și domnul președinte, știe cerințele pe care noi le avem, care sunt cât se poate de normale și care se adresează, dacă vorbim de pachetul de solidaritate, în principal către persoanele vulnerabile”, a afirmat acesta.

În final, Sorin Grindeanu a precizat că există linii roșii pe care PSD nu este dispus să le depășească în negocierile bugetare.