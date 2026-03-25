Sorin Grindeanu a declarat miercuri că Ministerul Energiei colaborează cu Ministerul Finanțelor pentru a analiza reduceri de taxe, în special accize, și pentru a activa un mecanism menit să atenueze impactul creșterii prețurilor la energie și carburanți.

”Astăzi, aşa cum ştiţi, avem acea ordonanţă de guvern legată de energie. Între timp am înţeles că s-a amânat această aprobare, această şedinţă de guvern. Poziţia noastră, aţi văzut-o şi public, cred că trebuie să discutăm şi Ministerul Energiei aşteaptă datele, din ce ştiu eu, de la Ministerul Finanţelor, de a discuta despre reduceri de taxe, în special de acciză şi de a pune în mişcare un mecanism astfel încât să suplineşti din şocul pe care îl ai, odată cu creşterea acestor preţuri”, a afirmat Sorin Grindeanu, la Parlament, după discuţiile cu sindicatele.

Liderul PSD a avut o întâlnire de peste două ore cu principalele confederații sindicale, în cadrul căreia s-a discutat despre lipsa unui dialog constant între guvern și sindicate. În cadrul întâlnirii, s-au abordat teme precum:

Prețurile la energie și carburanți

Schema SAFE

Legea salarizării

Alte probleme economice și sociale

Grindeanu a subliniat că urmează organizarea de întâlniri periodice, pentru a menține un dialog constant și a identifica soluții concrete.

”Am hotărât să facem întâlniri periodice. Următoarea va fi în săptămâna dintre 20 şi 27 aprilie. Săptămâna viitoare o să încerc să am o întâlnire şi cu patronatele, astfel încât noi să avem o imagine completă asupra problemelor la zi”, a precizat Sorin Grindeanu.

Ministerul Energiei propune un mecanism flexibil care să țină cont de evoluția prețurilor pe termen scurt și mediu. Implementarea acestuia depinde însă de datele venite de la Ministerul Finanțelor. Potrivit lui Grindeanu, schema va folosi și încasările suplimentare din TVA, generate de scutirea carburanților, pentru a proteja consumatorii de șocul creșterii prețurilor.

”Eu cred că trebuie acele măsuri despre care am discutat şi cu Ministrul Energiei, am discutat şi cu colegii ceilalţi din guvern, care ţin seama de această variabilă, pentru că nu poţi să ştii cum va fi preţul pe o perioadă foarte lungă. E un mecanism pe care, în primul rând, îl pui la punct cu datele care îţi vin dinspre Finanţe. De aceea, Ministrul Energiei a propus această schemă, dar input-urile trebuie să vină, evident, dinspre Finanţe, ceea ce a spus guvernul acum, legat de încasările suplimentare, e foarte bine”, a subliniat liderul PSD.

Liderul PSD a menționat că una dintre principalele nemulțumiri ale sindicatelor este lipsa unui dialog real cu Guvernul. În cadrul întâlnirilor, s-au discutat scenarii de compensare a efectelor creșterii prețurilor la energie și carburanți.

Grindeanu a criticat ritmul lent al deciziilor și a cerut intervenții urgente din partea Executivului.

„În ceea ce privește carburanții, așa cum bine știți, tot noi – eu – am cerut, în urmă cu două săptămâni, ca Bogdan Ivan să vină în coaliție și să prezinte scenariile. Toți am fost de acord atunci că Guvernul trebuie să adopte o decizie. Ce să faci mai mult decât să le spui: faceți-vă treaba ca Guvern? Pe mine mă interesează efectele. Guvernul trebuie să iasă din această stare de viteză foarte redusă, să ia decizii, să acționeze. Normal că deciziile nu țin de miniștrii Culturii sau Educației, ci se iau la nivel de premier și Guvern. Pe noi ne interesează să ieșim urgent din această zonă și să luăm decizii similare altor țări. Cu fiecare zi care trece, românii pierd”, a mai spus el.

În cadrul coaliției, au fost analizate mai multe scenarii, inclusiv reducerea accizelor.

El a mai adăugat că scopul principal este protejarea populației și diminuarea impactului creșterii prețurilor la carburanți prin decizii rapide și coordonate între ministere.