Pe măsură ce discuțiile pentru încheierea războiului din Ucraina continuă, recent a apărut un nou impuls pentru stoparea luptelor.

Luna trecută, Donald Trump a prezentat un plan de pace în 28 de puncte pentru Ucraina, urmat de o contrapropunere din partea Marii Britanii, Franței și Germaniei.

Ultima ediție a European Political Monthly realizată de YouGov, care analizează opinia publică din Franța, Germania, Italia, Spania și Polonia, cu date comparative din Marea Britanie, a extras mai multe propuneri din ambele documente și a întrebat europenii dacă le consideră acceptabile sau inacceptabile pentru un eventual acord de pace.

Cea mai populară – dar și cea mai puțin probabilă – propunere este ca reconstrucția Ucrainei să fie finanțată de Rusia, un element preluat din planurile europene de pace. Această idee a obținut scoruri de acceptabilitate între +43 și +67 în toate țările incluse în sondaj.

Un sondaj YouGov arată că europenii consideră acceptabilă ideea ca Ucraina să fie eligibilă pentru aderarea la UE și să beneficieze temporar de acces preferențial la piața europeană, scorurile de acceptabilitate fiind între +13 și +53 în toate țările analizate.

Printre termenii respinși de majoritatea europenilor se numără: excluderea Ucrainei din NATO, reintegrarea Rusiei în G8, limitarea armatei ucrainene la 600.000 de soldați, amnistia pentru toate părțile implicate și păstrarea de către Rusia a teritoriilor capturate.

Britanicii se opun în general acestor condiții, dar germanii sunt cei mai critici față de amnistia pentru crime de război (-53).

Italienii tind să fie mai dispuși să considere aceste condiții acceptabile.

Aproape două treimi dintre britanici (70%), spanioli (66%) și polonezi (65%) își doresc ca Ucraina să câștige războiul, la fel ca majoritatea germanilor (54%). Procentul scade însă în Franța (40%) și Italia (33%).

În ceea ce privește susținerea continuă a Ucrainei:

48% dintre britanici ar susține Ucraina până la victorie, 24% preferă o soluție negociată.

Polonezii: 38% pentru continuarea luptei, 32% pentru negociere.

Italienii: 53% sprijină soluționarea diplomatică, doar 20% ar susține Ucraina pe termen nelimitat.

Sondajul arată că europenii consideră că Donald Trump este mai favorabil Rusiei decât Ucrainei: între 48% și 52% dintre britanici, francezi, italieni și spanioli cred că Trump dorește victoria Rusiei, iar în Polonia procentul este de 37%.

Doar 7-16% dintre respondenți cred că Trump ar vrea ca Ucraina să câștige, iar 17-29% consideră că președintele SUA nu are preferință.

Europenii se tem de noi atacuri rusești și susțin parțial trimiterea de trupe de menținere a păcii în Ucraina.

Deși mulți europeni își doresc un acord de pace, există suspiciuni puternice că Rusia nu îl va respecta pe termen lung. Între 45% și 72% dintre cetățenii europeni consideră că Rusia ar putea invada din nou Ucraina în următorul deceniu, chiar dacă țara ar accepta un acord de pace.

Mai mult, mulți europeni cred că Rusia ar putea ataca și alte state europene în următorii 10 ani, cu excepția Italiei, unde această opinie nu este la fel de răspândită.

În ceea ce privește propunerea de a trimite forțe europene de menținere a păcii în Ucraina, aceasta se bucură de sprijin majoritar în Spania (63%) și Regatul Unit (56%), în timp ce în celelalte țări opiniile sunt împărțite.

Următoarele posibile ținte ale Rusiei în Europa ar putea fi statele baltice, toate membre NATO. În cazul unei invazii în Letonia, Lituania sau Estonia, europenii sunt împărțiți în privința faptului dacă SUA și-ar onora obligațiile NATO și ar interveni pentru a le proteja.

Polonezii sunt cei mai optimiști, 50% dintre ei fiind convinși că SUA ar interveni, urmați de 47% dintre spanioli. În schimb, italieni, germani și francezi sunt mai degrabă împărțiți, iar britanicii se arată pesimiști: 45% cred că SUA nu ar respecta articolul 5 al Tratatului NATO, iar doar 27% sunt optimiști în această privință.