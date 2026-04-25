Implementarea soluțiilor bazate pe inteligență artificială în companii se află încă într-un stadiu incipient. Potrivit celui mai recent sondaj realizat de eJobs România, 47,4% dintre angajatori folosesc astfel de soluții doar ocazional, fără o strategie internă, inițiativa aparținând mai degrabă angajaților.

Doar 5,2% dintre companii au integrat inteligența artificială la nivel strategic, în majoritatea departamentelor, în timp ce 15,5% utilizează AI în câteva procese clar definite. Aproximativ un sfert dintre angajatori se află încă în faza de documentare și explorare sau nu folosesc deloc astfel de tehnologii și nu au planuri în acest sens.

„Acolo unde există implementări în această direcție, angajatorii au observat că mai mult de o treime dintre angajați le-au primit cu entuziasm și curiozitate, însă au fost și reacții de reticență și teamă pentru siguranța jobului sau chiar de indiferență, AI-ul fiind văzut drept încă un tool care trebuie bifat. Cu toate acestea, datele pe care le-au măsurat arată că, deși volumul de muncă a angajaților nu s-a schimbat de când folosesc AI-ul, calitatea muncii lor este mai bună", declară Raluca Dumitra, Head of Marketing în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România. 26% dintre angajatori susțin că volumul de muncă a scăzut între 10 și peste 20% din timp, iar 10% spun că a crescut întrucât este nevoie de timp pentru a învăța și verifica tool-urile folosite. Alți 10% declară că reducerea volumului de muncă este sesizabilă, dar s-a făcut cu un preț – rezultate mai slabe din punct de vedere calitativ. De altfel, mai mult de jumătate dintre respondenți au spus că au o încredere moderată în acuratețea rezultatelor oferite de AI, acestea necesitând verificare amănunțită (fact-checking). 11,4% au încredere scăzută și folosesc tool-urile de profil doar pentru brainstorming, în timp ce 33% le învestesc cu un nivel ridicat de încredere și fac doar revizuiri rapide. O evaluare a departamentelor în care consideră că AI-ul a avut cel mai mare impact pozitiv până acum poziționează pe primele trei locuri marketingul & comunicarea, operațional / administrativ și recrutare & HR. „Se confirmă, practic, previziunile care se fac de ceva vreme deja în legătură cu domeniile cele mai „fragile" în fața inteligenței artificiale și cu cel mai mare risc de a-și găsi un substitut în soluțiile AI. Practic, marketingul, comunicarea, zona administrativă și cea de recrutare / HR au fost mereu primele despre care s-a vehiculat că vor resimți puternic impactul inteligenței artificiale. Pe de altă parte, mai impermeabile la acest impact au fost până acum, după cum spun angajatorii, departamentele de customer support, vânzări & business development și chiar IT & software development", explică Raluca Dumitra.

În ceea ce privește impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii în următorii doi ani, 8 din 10 angajatori declară că nu vor modifica numărul de angajați, potrivit unui sondaj realizat de eJobs România. Totuși, jumătate dintre aceștia precizează că, deși volumul de recrutare rămâne constant, vor fi necesare competențe diferite față de cele cerute în prezent.

Pe de altă parte, 16% dintre angajatori estimează că AI-ul va prelua o parte din sarcini, ceea ce va duce la reducerea recrutărilor, în timp ce 1,2% cred că nevoia de personal va crește pentru a susține utilizarea noilor tehnologii.

În prezent, nivelul de alfabetizare în domeniul inteligenței artificiale este considerat mai degrabă un avantaj decât un criteriu obligatoriu în recrutare. Astfel, 39% dintre angajatori nu îl evaluează deloc la interviuri, iar pentru 17,1% reprezintă un avantaj competitiv important.

Sondajul evidențiază și principalele bariere în adoptarea AI la nivel organizațional, cele mai importante fiind securitatea și confidențialitatea datelor, lipsa competențelor digitale ale angajaților, dificultatea utilizării corecte a instrumentelor AI (prompting), costurile ridicate de implementare (17,2%) și rezistența culturală la schimbare (12,6%).

„Cântărind, pe de altă parte, beneficiile pe care le-au observat după integrarea AI-ului, aproape 40% dintre angajatori menționează eliminarea task-urilor repetitive / plictisitoare. 30% văd un impact pozitiv în direcția creativității și generării de idei noi, iar 19,8% o viteză mai mare de răspuns în piață. 3,7% vorbesc despre reducerea costurilor cu recrutarea și salariile pentru că angajează mai puțin, iar 2,5% despre costuri operaționale reduse”, mai spune Raluca Dumitra.

Sondajul a fost realizat în luna martie, pe un eșantion de 196 de companii, reprezentate de manageri de HR, specialiști în resurse umane, manageri de departament și antreprenori, din 19 domenii de activitate.