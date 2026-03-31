Angajații reprezintă categoria socială direct afectată de valul recent de scumpiri, iar rezultatele sondajului realizat de eJobs indică o deteriorare vizibilă a echilibrului financiar personal. Aproximativ 75% dintre respondenți declară că resimt o presiune financiară crescută, în timp ce aproape jumătate afirmă că abia reușesc să acopere cheltuielile de bază.

Situația este agravată de faptul că doar un procent redus dintre participanți se consideră într-o poziție stabilă. Concret, doar 5,3% spun că nu au resimțit schimbări majore în urma creșterii prețurilor. În schimb, 19,3% afirmă că au fost nevoiți să renunțe la cheltuieli considerate anterior obișnuite, precum economiile sau micile plăceri personale.

Percepția generală asupra veniturilor este una pesimistă. 42,5% dintre respondenți consideră că o singură sursă de venit nu mai este suficientă pentru un trai decent în 2026.

În același timp, 48,1% nu exclud această posibilitate, dar doar în condițiile în care veniturile lunare depășesc pragul de 7.000 de lei net. Proporțiile celor care consideră că se pot descurca exclusiv dintr-un salariu sunt extrem de reduse, indicând o schimbare structurală în modul în care angajații își evaluează securitatea financiară.

Pe fondul acestor presiuni, angajații își adaptează comportamentul profesional și explorează alternative pentru creșterea veniturilor. Aproximativ 35% dintre respondenți sunt deja în căutarea activă a unui al doilea venit, iar pentru 18,9% această preocupare a devenit prioritară.

„În acest sens, aproape 35% dintre respondenți nu doar că sunt dispuși să își găsească o activitate suplimentară care să le aducă un venit în plus, ci sunt chiar interesați și caută activ oferte, pentru alți 18,9% acest demers fiind o prioritate maximă în momentul de față. 29,5% s-ar gândi serios la acest lucru dacă ar găsi ceva care să le placă, iar alți 5% deja au o activitate suplimentară față de locul de muncă principal. Cei mai mulți ar alege, în completarea jobului actual, o activitate flexibilă, care să permită alegerea programului și a nivelului de încărcare, de tipul livrării rapide de mâncare sau ridesharing-ului”, detaliază Bogdan Badea, CEO eJobs.ro.

Această orientare către activități flexibile reflectă nevoia de adaptabilitate și control asupra timpului. Motivele invocate de respondenți includ posibilitatea de a combina mai ușor obligațiile personale cu cele profesionale, dar și oportunitatea de a ajusta veniturile în funcție de necesități.

Preferințele privind tipul de muncă indică o schimbare semnificativă. Doar 27% dintre participanți mai preferă un venit fix și stabil, în timp ce majoritatea, respectiv 52%, optează pentru o combinație între un job principal și o activitate suplimentară. Această tendință este constantă indiferent de vârstă sau nivel de educație, sugerând o transformare generalizată a pieței muncii.

Nevoia de venituri suplimentare este susținută de sumele pe care angajații le consideră necesare pentru a-și echilibra bugetul. Jumătate dintre respondenți estimează că ar avea nevoie de încă 2.000 – 3.000 de lei lunar pentru a elimina presiunea financiară. Alte categorii indică necesități mai mici, între 1.000 și 1.500 de lei, în timp ce 16% consideră că doar dublarea veniturilor actuale ar fi suficientă.

În paralel, nivelul scăzut al economiilor accentuează vulnerabilitatea financiară. Doar 6,7% dintre participanți spun că dețin un fond de siguranță solid. 34% au economii limitate, care s-ar epuiza rapid în cazul unei cheltuieli neprevăzute, iar peste jumătate dintre respondenți nu dispun de nicio rezervă financiară.

Această situație se reflectă și în soluțiile pe care le-ar adopta în caz de urgență. 26% ar apela la împrumuturi, în timp ce 33,3% declară că nu ar ști cum să gestioneze o astfel de situație.

„Ne aflăm după un an în care, în cea mai mare parte, am văzut majorări de salarii sub nivelul inflației, iar în unele cazuri companiile chiar au înghețat salariile, ceea ce înseamnă că puterea reală de cumpărare a scăzut, iar povara financiară resimțită a crescut. Ecoul se simte deja pe piața muncii – de la începutul anului, a crescut și numărul de joburi part time postate de angajatori, cu aproximativ 15% versus perioada ianuarie – martie 2025, dar și numărul de aplicări pentru aceste poziții (cu 5%). Acesta este un semn că sunt mai mulți cei care se uită spre joburile cu jumătate de normă ca la o variantă de a-și suplimenta veniturile”, explică Bogdan Badea.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 3.156 de respondenți, incluzând candidați și angajați activi pe piața muncii.