În același timp, firmele mici manifestă o deschidere mai mare către extinderea spațiilor, în timp ce companiile medii își ajustează strategiile de lucru și de ocupare a birourilor în funcție de nevoile de colaborare. Evoluțiile conturează o piață de birouri din ce în ce mai polarizată, influențată puternic de dimensiunea organizațiilor.

Pe măsură ce piața muncii intră într-o etapă de maturizare, diferențele dintre companii devin tot mai vizibile în funcție de dimensiune, influențând deciziile legate de spațiile de birouri, strategiile de personal, adoptarea tehnologiei și politicile de wellbeing. În analiza realizată de Colliers, companiile sunt împărțite astfel: firme mici (sub 100 de angajați), medii (100–500 angajați) și mari (peste 500 de angajați).

Datele arată că marile corporații sunt cele mai stabile din punct de vedere imobiliar, aproximativ 87% dintre acestea intenționând să își păstreze neschimbată suprafața de birouri. În schimb, firmele mici se remarcă printr-o deschidere aproape dublă față de extinderea în alte orașe, ceea ce indică un nivel mai ridicat de flexibilitate și adaptare.

Această diferență se reflectă și în percepția asupra evoluției afacerilor: aproape 68% dintre companiile mari au o perspectivă pozitivă asupra businessului, în timp ce doar jumătate dintre companiile medii împărtășesc același optimism, semnalând o stabilitate mai ridicată în segmentul corporate.

În ceea ce privește planurile de personal, abordarea generală este una prudentă, dar diferențiată. Aproape două treimi dintre companiile mari anticipează menținerea numărului de angajați, în timp ce doar 40% dintre firmele medii se așteaptă la stabilitate, acestea fiind mai expuse ajustărilor în funcție de contextul economic.

Modul de utilizare a spațiilor de birouri continuă să difere semnificativ în funcție de dimensiunea organizațiilor. Peste 40% dintre firmele mici raportează o prezență de minimum 70% a angajaților la birou într-o zi obișnuită, în timp ce în cazul companiilor medii și mari nivelul se situează, în general, între 50% și 70%.

În același timp, politicile formale de prezență sunt mai răspândite în organizațiile mari. Până la 30% dintre companiile medii și peste 40% dintre cele mari au implementat reguli clare privind prezența fizică, în timp ce doar 12,5% dintre firmele mici au astfel de politici, acestea mizând în continuare pe flexibilitate.

Diferențe importante apar și în zona de wellbeing și management al costurilor. Aproximativ 85% dintre companiile mari au introdus programe de sprijin pentru sănătatea mintală a angajaților, comparativ cu doar 26% dintre firmele mici, ceea ce evidențiază un decalaj semnificativ de resurse și priorități.

Presiunea costurilor rămâne una dintre principalele provocări pentru toate categoriile, însă cu abordări diferite: firmele mici și mari indică frecvent chiriile și costurile de mentenanță ca probleme majore, în timp ce companiile medii se concentrează mai mult pe optimizarea utilizării spațiilor.

Provocările legate de spațiu diferă și în funcție de modul de lucru al angajaților. Pentru firmele mici, accesibilitatea este esențială, peste jumătate dintre acestea menționând distanța față de locuințe ca principal obstacol. În schimb, companiile mari se confruntă mai ales cu lipsa de flexibilitate a spațiilor și dificultatea adaptării rapide la nevoile operaționale în schimbare.

Adoptarea tehnologiilor continuă să accelereze, însă cele mai active în acest proces sunt companiile medii, unde utilizarea soluțiilor bazate pe inteligență artificială depășește 40%, un nivel comparabil sau chiar ușor superior celui înregistrat în marile corporații, potrivit analizei realizate de Colliers.

Acest segment pare să beneficieze de un echilibru între dimensiune și flexibilitate, ceea ce facilitează implementarea mai rapidă a noilor tehnologii și transformarea acestora într-un avantaj competitiv, arată consultanții Colliers.

„Piața spațiilor de birouri nu mai evoluează uniform, ci devine tot mai fragmentată. Dimensiunea companiei influențează direct modul în care sunt luate deciziile legate de spații, oameni și tehnologie. Vedem o tranziție de la un model general de lucru hibrid la strategii diferențiate, în care accentul se mută tot mai mult pe eficiență, adaptabilitate și experiența angajaților”, explică Daniela Popescu, Director | Tenant Services & Workplace Advisory la Colliers.

În ansamblu, sondajul realizat de Colliers indică faptul că piața muncii și cea a spațiilor de birouri intră într-o etapă de maturizare, în care companiile își conturează strategii tot mai clare, dar diferite în funcție de profil.

În locul unor schimbări uniforme, organizațiile adoptă modele adaptate dimensiunii, resurselor și obiectivelor proprii, ceea ce va continua să influențeze modul de utilizare a spațiilor de birouri în anii următori.