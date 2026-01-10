Un nivel mediu de 6% pentru rata șomajului la nivel național poate părea nesemnificativ la prima vedere, însă, dacă privim mai atent, constatăm că România se confruntă cu disparități regionale semnificative în ceea ce privește ocuparea forței de muncă.

Analiza hărții șomajului arată clar cât de mari sunt diferențele între diverse zone ale țării.

Situația tinerilor este deosebit de îngrijorătoare, rata șomajului în rândul celor cu vârste între 15 și 24 de ani ajungând la 26,9%.

Potrivit datelor disponibile, regiunea București-Ilfov se situează de departe pe primul loc în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, cu o rată a șomajului de doar 1,9%.

Experții consideră că acest lucru se datorează concentrării în zonă a numeroase companii naționale și internaționale, dar și unei industrii mai dezvoltate și a comerțului.

În schimb, alte regiuni prezintă situații mai complexe. Zonele centru, nord-vest și nord-est înregistrează rate ale șomajului cuprinse între 3,9% și 5,8%, iar pentru regiunile sud-vest Oltenia, vest, sud-Muntenia și sud-est, rata șomajului depășește 7%, ajungând aproape la 10% în sud-est.

Această diferență reflectă atât discrepanțele de pe piața muncii, cât și starea economică generală a regiunilor.

Problemele sunt cu atât mai mari în rândul tinerilor, care reprezintă segmentul cu cea mai mare capacitate de muncă.

În județul Mehedinți, potrivit Antena 3, rata șomajului a fost raportată recent la 9,1%, iar aceasta a fost atribuită în principal închiderii mai multor societăți și nivelului scăzut al salariilor, a transmis directorul AJOFM Mehedinți, Adrian Bidilici.

În efortul de a reduce șomajul, administrația locală din Orșova a înființat o societate comercială care urmează să ofere locuri de muncă suplimentare. Directorul instituției, Cristian Miclău, a precizat că angajările vor continua și pentru alte activități conexe.

Situația din județul Vaslui este, de asemenea, dificilă, iar pentru persoanele peste 50 de ani găsirea unui loc de muncă devine aproape imposibilă.

Purtătorul de cuvânt al AJOFM Vaslui, Laura Toporăscu, a explicat că la finalul lunii noiembrie rata șomajului era de 8,83%, dintre care 989 erau șomeri indemnizați, iar 8.610 erau neindemnizați.

Chiar și în București, tinerii întâmpină dificultăți în găsirea primului loc de muncă, ceea ce demonstrează că problema nu se limitează la regiunile mai sărace.

Consultantul economic Adrian Negrescu a punctat că Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă ar trebui să implementeze măsuri rapide și să organizeze cursuri de formare profesională pentru tineri.